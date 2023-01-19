龔言脩（左起）、黃宏軒、艾莉兒、雨婷、凱希、賴晏駒、黃偉晉、邱鋒澤、婁峻碩、徐謀俊、荳荳、孫沁岳錄小年夜特別節目《凹嗚狼人殺感謝祭》。（八大提供）

八大《娛樂百分百》小年夜特別節目《凹嗚狼人殺感謝祭》，由黃偉晉、賴晏駒主持，邀請狼人殺偶像邱鋒澤、婁峻碩、凱希、荳荳、孫沁岳、徐謀俊、雨婷、艾莉兒、龔言脩、黃宏軒等人，提前向觀眾拜早年。

《娛百》邀請2022年參與多場「凹嗚狼人殺」場次的玩家，並在現場安排星光紅毯、簽名背板與以及滿滿桌菜，感受年節熱鬧氣氛，主持人黃偉晉表示：「很謝謝大家去年一整年的奉獻。」但就在兩兩一組走紅毯時，緋聞情侶荳荳、黃宏軒被大家形容「像在走婚禮紅毯」，到遊戲環節時，黃宏軒甚至在眾人起鬨下親吻荳荳，攝影棚瞬間變成兩人婚禮現場，荳荳忍不住尷尬回應：「什麼意思，怎麼會這樣？」

小年夜特別節目剪輯整理「凹嗚狼人殺回顧大考驗」、「網路票選最精彩六場狼殺」，其中黃偉晉「浮誇式」玩法讓眾人回顧時捧腹大笑，也獲得「娛樂百分百戲精」封號。除此之外，製作單位準備「凹嗚狼人殺」挑戰問題，狼人殺偶像們回答正確即可抽一個紅包並帶走獎品，但看到所提供的限定獎品，包含主持人簽名卷軸、星狼崛起簽名海報、叮咚五堅情人形立牌，只見藝人面有難色，婁峻碩哀怨喊到：「不能因為我比較少來就這樣欺負我吧！」而徐謀俊看著人型立牌，傻眼說不出話，賴晏駒忍不住開玩笑說：「這個立牌可能要叫卡車來載，以後只要找到這個立牌，就是徐謀俊家。」

接著進行到壓軸題目時，未抽過獎的荳荳、黃宏軒兩人要互相搶答，為了讓他們能成功答題抱回獎品，賴晏駒突然想到妙招，表示黃宏軒如果猜錯題，只要親緋聞女友荳荳就算過關，話才講完，下一秒伴奏老師很有默契地播放起婚禮進行曲，瞬間讓荳荳、黃宏軒不知所措，在眾人起鬨下來個友誼之吻，黃宏軒大方配合的親吻荳荳臉頰，這段驚喜插曲將現場氣氛炒到最高點，賴晏駒不禁向製作單位喊話：「這集收視率很高的話，請幫我加薪！」