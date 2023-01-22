恐怖畫面曝光！初一國道6車追撞釀2死9傷 現場如「紅色煉獄」燃燒。（翻攝自爆料公社）

今（22日）日大年初一國道發生嚴重車禍！今晨5時許，國一北上127.3K苗栗路段發生1輛統聯客運與5輛小客連環車禍，其中統聯客運追撞一輛轎車後當場燃燒，造成統聯司機、轎車女乘客喪命，事故總共造成2死9傷。現場畫面曝光，火勢蔓延宛如「紅色煉獄」。警方初步調查，第一部肇事車輛駕駛疑似酒駕，駕駛酒測值為0.34。

有網友將現場畫面上傳至臉書社團「爆料公社」，只見畫面中，現場火光四起，煙霧迷漫，有人大喊著要滅火器，也有女性嘶吼聲，場面相當驚險。

今晨國道國道一號北上127公里、苗栗-頭屋段，一輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有一台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。

車禍發生後統聯客運及前方自小客車隨後起火燃燒，統聯客運上載有21名乘客，是要前往桃園機場。車禍發生後，旅客即時疏散，但統聯客運司機及被追撞的自小客車女乘客因夾在車上，2人逃生不及當場命喪火海，總共造成2死9傷。

警方初步調查，第一部肇事車輛駕駛疑似酒駕，自撞外側護欄後引發後續追撞，肇事駕駛酒測值為0.34。目前事故路段排除，車流已恢復正常。