藝人歐陽靖去年底與日籍前夫小菅亮輔(RK)離婚，現和兒子「新醬」在台南定居，經常透過社群分享生活，2023是恢復單身的首個過年，歐陽靖除了讓新醬錄製拜年影片，也曬出和媽媽譚艾珍帶小孩到台北市玩的旅遊照，看起來幸福快樂，不過其實照顧小孩很辛苦，除夕前一天，歐陽靖上傳去拔罐的照片，背部一圈一圈的紅色印子，道盡為人母親的偉大。

歐陽靖20日在粉專曬出拔完罐的照片，可見上半身脫到只剩下黑色Bra，白皙美背上有超過7個拔罐印子，以及大片條紋狀的刮痧痕跡，畫面看上去怵目驚心。她在貼文表示，自己沒有中暑或者受傷，純粹是當媽累積出的疲勞，「扛15kg up小孩、壓制調皮失控兒、做家事、工作燒腦」，並自我喊話：「今天開始就是10天連假⋯無後援親戚的家長們已進入備戰狀態！祝福大家都能安然撐過這10天！等年假過了再去找師傅好好維修」，隨後不忘祝賀所有粉絲新年快樂。

作為單親媽媽的歐陽靖平時照顧新醬非常辛苦。(圖/歐陽靖)

見此，粉絲們在底下鼓勵：「哇咧，紅治治，拍拍辛苦的馬麻(媽媽)，撐不住時，試試熱敷啊」、「下背拔罐成這樣，應該是扛小孩導致背部持續用力，辛苦了」、「職場婦女下班=媽媽上班啊，我小孩今天8點把我叫醒，說他睡飽了」、「這就像是一個個光榮的勳章」、「放假還真的是比平常累呢」。

歐陽靖和兒子及媽媽譚艾珍(左圖左)祖孫三人去台北玩。(圖/歐陽靖 FB)

事實上，初一到初三，歐陽靖和媽媽譚艾珍忙著帶兒子「新醬」搭高鐵去台北旅遊，其中初二去木柵動物園，恰好媽媽巧遇熟人，社交恐懼症發作的兒子，便害羞到躺在地板上，初三準備返家前，則玩到直接躺在飯店地板不願離去，歐陽靖對此解釋，他們住到有溜滑梯的親子房，好在兒子只躺2秒鐘就起身了，並未影響到其他人。