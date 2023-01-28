68歲名導李安過去指導過多部名作，更得過兩屆奧斯卡金像獎、兩屆金球獎，早年他以《推手》、《囍宴》和《飲食男女》，奠定細膩的風格。近期網上傳出一張他指導趙文瑄和吳倩蓮熱吻的側拍畫面，可見他親自壓著趙文瑄的頭調整角度和力道，親力親為的敬業態度引來網友遐想回應：「突然想到梁朝偉與湯唯」。

李安1994年所拍攝的《飲食男女》，將華人飲食、烹調和親人間的情感做了完美融合，也是其「家庭三部曲」的顛峰之作，片中趙文瑄和家中次女吳倩蓮有不少對手戲，許多影評人也認為該部作品是李安電影風格成熟化的代表作，雖然節奏行雲流水、劇情溫馨，但對人性的探討依舊深入，使該片當年在奧斯卡金像獎和金球獎的最佳外語片都得到提名。

網友挖出李安執導《飲食男女》的側拍照片。（圖／翻攝自微博）

近日有網友挖出李安當年執導趙文瑄、吳倩蓮拍親熱鏡頭的片場照，可見李安連吳倩蓮的手該放哪裡，及趙文瑄親吻的力道和角度都相當講究，令網友忍不住說：「原來李安導演拍戲指導的這麼細緻，突然想到梁朝偉與湯唯……」，其他人也回：「真的按頭親」、「導演說了，當時導《色，戒》床戲很痛苦，還不如親自上陣」、「有畫面了」、「趙文瑄也太帥了」。

李安執導的《色，戒》仍是影迷心中經典。（圖／中時資料照片）

據知，李安當年拍攝《色，戒》時特別清場，只留下兩名演員和他及攝影師4人拍攝，3場床戲拍攝就花了20多天，4個人都身心俱疲，終於完成後眾人都忍不住落淚，李安回憶說：「記得有天我在旁邊哭到不行，梁朝偉還來安慰我說『導演，我們只是露個皮肉，你要保重』」。2021年梁朝偉宣傳《尚氣與十環傳奇》時，接受雜誌採訪談到過去的經典角色，承認接《色，戒》前李安就跟他說：「會有情慾戲」，梁朝偉起初心想拍戲拍了十幾年，情慾戲應該不算什麼，結果到了片場開拍時才發現：「哇！這麼大膽」。