台南市佳里區安南路1處大樓，今日傍晚5時34分許，傳出墜樓意外，台南市消防局獲報後出動佳里分隊人車前往救援，消防人員到場後發現1名女子因不明原因從公寓大樓4樓墜落，所幸墜落在大樓下方遮雨棚上，而女子疑似有飲酒，經消防人員搶救後已脫困送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
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