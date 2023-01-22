花燈旁的草堆不明原因起火。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

疑似爲活動中心旁的變電箱起火。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

岡山區一晚發生2起火警，先是凌晨12點多，在岡山公園草地堆不明原因起火，所幸未波及一旁花燈；過約1個小時，附近的老人活動中心變電箱也冒火，所幸皆未造成人員傷亡，詳細發生原因，尚待消防局火調人員調查。

高雄岡山公園內22日深夜12點傳出火警，消防局出動1車5人前往，一度傳出是「2023岡山燈藝節」中的蝴蝶花燈燃燒，不過消防局表示，現場是燃燒雜草，並未燃燒到花燈，出水後順利撲滅火勢。

而過了1個小時，約1點35分，岡山分局壽天所獲報，附近的老人活動中心的變電箱也發生火警，火勢相當猛烈，所幸未造成人員傷亡，初步勘查疑似變電箱電線短路引起。

不少當地民眾也在地方社團紛紛表示看到有人在那邊放煙火，2起火警詳細發生原因，尚待消防局火調科調查中。高雄市消防局表示，22日大年初一為高雄免經申請許可得施放一般爆竹煙火之年節或特殊節慶，將請轄區分隊針對該區域加強不定時巡查。