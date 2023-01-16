2023年農曆年10天長假，外出旅遊也不要錯過各地的特色超商門市，統一超(2912)精選11家主題店、特色門市，包括統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店、全球唯一「OPEN!小瑞士花園」、高雄首家寶可夢主題店等，希望吸引過年返鄉民眾歇腳休息補給帶旺業績。

台灣擺脫疫情全面解封第一個農曆年即將來臨，長達10天連續假期，不少民眾也規畫外出走春行程，統一超也特別整理各地7-ELEVEN特色門市，精選11家主題店、特色門市，包括：最具代表的統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店、全球唯一「OPEN!小瑞士花園」、高雄首家寶可夢主題店等，希望藉由特色門市好吃好玩更好拍，吸引更多消費者上門。

統一超表示，位於台南安平的統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店—7-ELEVEN亞萬門市由集團內部設計團隊通力合作，以鑽石為理念啟發，門市外觀採用特殊材質打造如鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN!家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，整合創新「全球精品」、「多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，並攜手統一企業、7-ELEVEN與關係企業共同展演亞洲生活服務平台，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界，以創新體驗持續開啟生活產業嶄新里程碑。

位於南投-7-ELEVEN清境門市結合OPEN!家族及青青草原特色，打造成全新的OPEN!特色門市，門市空間設計以綿羊造型的OPEN!家族成員結合清境農場著名的青青草原、羊群、風車等特色景點，以及「K‧Seren」(美妝)及(果)子屋的複合業態，並販售OPEN將區域限定商品，也是目前海拔最高的複合店型。

位於桃園蘆竹的7-ELEVEN桃園航空門市航海王主題店門市設計由日本航海王官方授權，主題店內外隨處可見魯夫、喬巴、娜美、索隆等人氣角色並集結各篇章經典回顧，航海王千陽號也抵達門市，另還有限定周邊商品及專屬CITY飲品杯款，讓粉絲一秒走進航海王的世界。

至於位於高雄7-ELEVEN重惠門市寶可夢主題店以最新遊戲《寶可夢朱/紫》為主題，由皮卡丘帶領新初期三隻夥伴「新葉喵、呆火鱷、潤水鴨」，與玩家一起感受寶可夢的魅力。