離島地區第一家職業傷病診治網絡醫院10日上午於惠民醫院成立，即日起提供澎湖在地勞工相關醫療服務。澎湖縣長陳光復出席揭牌儀式表示，惠民醫院長期照顧離島居民健康，期許職業傷病診治網絡醫院啟用後提供澎湖勞工就近性、便利性職災就醫環境，提升勞工完善的醫療照顧，早日重回工作崗位。

惠民醫院有完善全齡化的復健專才，包含職能、物理、心理、語言治療師等，未來將為職業災害勞工提供高品質醫療服務。（張茂雄攝）

啟用揭牌儀式由陳光復、勞動部常務次長陳明仁、職安署長鄒子廉、財團法人職災預防及重建中心執行長何俊傑、靈醫會董事長黃浩然、惠民醫院長張明哲、高醫大主任王肇齡共同出席揭牌，宣示惠民醫院加入守護勞工健康行列。

陳光復表示，1952年第1批靈醫會士到澎湖，1957年成立惠民醫院，惠民醫院創立至今已有65年歷史，長期照顧澎湖長者、身障等弱勢族群健康，他感謝勞動部及高雄醫學大學附設中和紀念醫院協助，讓勞工職業傷害獲得立即性治療。

陳明仁表示，災保法施行後，每位職災勞工從傷病診治、醫療復健到職能復健，都能受到妥善的照顧與協助。他感謝高雄醫學大學附設中和紀念醫院協助在惠民醫院支援開診，共同提升離島地區職業醫學診治能量，使醫療服務網絡觸角深入離島澎湖，成為勞工最堅強的靠山。

惠民醫院有完善全齡化的復健專才，包含職能、物理、心理、語言治療師等，澎湖在高雄醫學大學附設中和醫院指派職業醫學科專科醫師前往報備支援開診，惠民醫院成為離島地區第一家的職業傷病診治網絡醫院，未來將為職業災害勞工提供高品質醫療服務。