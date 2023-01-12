在一般人的觀念裡，總會覺得多吃深綠色蔬菜有益身體健康，不過腎臟科醫師洪永祥表示，曾有一名慢性腎衰竭的患者為了讓身體恢復健康，竟然餐餐都吃芥菜，沒想到卻出現頭暈、冒汗等症狀，每分鐘心跳僅有40下，最後緊急送醫洗腎才脫離險境。洪永祥指出，深綠色蔬菜有豐富的鉀離子，對一般人來說好處多多，但腎臟病患者可要特別小心。

洪永祥在節目《健康好生活》中分享真實病例，曾有一名60歲的患者罹患糖尿病，還有第4期慢性腎衰竭，確診新冠肺炎後，腎功能變得更差，腎絲球過濾頓時從30分跌到15分，洪永祥形容：「他本身已經搖搖欲墜」。

洪永祥表示，這名患者非常容易焦慮，每次只要看到健檢報告不理想，就會煩惱得睡不著覺，洪永祥深怕他會誤信偏方亂吃東西，因此承諾會開藥協助治療，不料門診完才半個月，這名患者就被送到急診，甚至還得洗腎。原來，這名患者後來聽從「有機營養師」的建議，每天3餐都吃芥菜，結果腎功能不只沒改善，體內的鉀離子數值還飆升至7.5，出現頭暈、冒汗等症狀，每分鐘心跳僅有40下。

洪永祥說明，其實深色蔬菜富含鉀離子，每100公克的芥菜就有330mg的鉀，適量食用可以幫忙調節高血壓、水腫，甚至還能抗發炎、抗癌，對一般人來說有不少助益。然而，慢性腎衰竭的患者食用時要特別小心，「高血鉀會提早洗腎」。