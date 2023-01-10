宇舶錶（HUBLOT）在農曆年節特別推薦Big Bang Unico系列彩虹計時碼，彩虹，是充滿正能量的符號，代表了希望與美好，尤其2023癸卯年是「水兔年」，象徵生生不息的生命力，足以克服所有難關、化險為夷，以雨後的彩虹象徵全球攜手走過疫情、迎接美好未來，更是別具象徵意義。
這款以彩虹般七彩寶石打造風格華麗的Big Bang Unico珠寶表，以充滿歡樂、愛和希望的彩虹迎接2023年，可說是年節開運的時尚幸運符，足球金童姆巴佩也對這款彩虹表愛不釋手，親手感受到繽紛彩虹寶石的幸運魔力。
宇舶錶（HUBLOT）在農曆年節特別推薦Big Bang Unico系列彩虹計時碼，彩虹，是充滿正能量的符號，代表了希望與美好，尤其2023癸卯年是「水兔年」，象徵生生不息的生命力，足以克服所有難關、化險為夷，以雨後的彩虹象徵全球攜手走過疫情、迎接美好未來，更是別具象徵意義。
這款以彩虹般七彩寶石打造風格華麗的Big Bang Unico珠寶表，以充滿歡樂、愛和希望的彩虹迎接2023年，可說是年節開運的時尚幸運符，足球金童姆巴佩也對這款彩虹表愛不釋手，親手感受到繽紛彩虹寶石的幸運魔力。
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