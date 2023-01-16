2023癸卯兔年春節連續假期長達10天，部分國家因疫情管控尚未完成解封，許多民眾選擇留在國內過年假，南來北往流動的人潮和車潮，但假期行程要如何安排才不會塞在車陣中，「高興而出，敗興而回」呢？讓潮州鎮長帶著您來走一趟有吃有玩又知性的「新春遊潮州」旅程。

潮州春節市集 吃得飽買得盡興

首先，擁有逾30多年歷史，超過400個攤位，每年都吸引超過30萬人次的潮州春節市集，今年由原本的4天3夜，延長為6天5夜，從1月21日除夕上午8時至1月26日大年初五午夜12時，整整144小時不斷電休息，各類流行新潮的服飾百貨、令人食指大動的美食等，讓您一次逛個夠、吃得飽、買得盡興！

▲屏東戲曲館。(圖／屏東縣潮州鎮公所提供)

已成為高屏地區春節最大的地方年節市集，今年為增加年節氛圍，將於會場打造一隻高度8米；寬度11米的可愛充氣福兔，可愛逗趣的表情，溫暖療癒的迎接每一位回鄉或蒞鎮的民眾，一起歡度平安年。

市集距離台鐵潮州車站僅500公尺，平均每10至15分鐘即有一班車往來台南、高雄與潮州間，鎮公所鼓勵民眾搭乘大眾運輸往來潮州，節省塞車與找停車位的時間，體驗「搭火車逛年街」的樂趣，絕對讓您「乘興而來，盡興而歸」！

潮州日式歷史建築文化園區 春遊趣

緊接著在連續假期的第5天，1月24日（大年初三），屏東最紅最潮的旅遊景點「潮州日式歷史建築文化園區」將開放參觀，園區寬敞的開放空間，充滿濃濃的和風，讓民眾在南台灣的冬陽中，可以隨意自在的拍照打卡，在逛市集、嘗美食之餘，留下您與親朋好友難忘的回憶身影。

每年令人驚奇與期待的「潮州鎮長賀年福袋」，今年也以福兔為設計主軸，客製化有兔年年節喜氣的防疫口罩！共計準備55000組，年節期間將由周品全鎮長隨機於「大年初一向鄉親拜年」、「春節市集」及「2023年潮州文化園區開園」等活動現場發送，有興趣蒐集的民眾千萬不要錯過！

▲領航員：周品全（潮州鎮長）。「亮麗宜居新潮州，好踅好吃好」，潮州是國境之南最耀眼的宜居城市，近年因城市治理的穩健進步，而發展出具人文、休閒、遊憩等多元化的觀光城鎮風貌， 2023年春節連續假期，誠摯邀請您闔家來體驗潮州的之美！(圖／屏東縣潮州鎮公所提供)

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