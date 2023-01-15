兔年即將到來，安泰銀(2849)對此準備「安泰碳吉平安福袋」贈送給來行辦理業務的客戶，預祝客戶新年健康平安、財運亨通大「碳吉」（音同台語「賺錢」發音）。同時，因應年節資金儲蓄需求，亦預告將應景推出優利台幣定存專案，搶攻相關需求商機。

在傳統習俗中，米缸代表財庫、「米」亦代表「財」，而銀行、金融機構又是大家金錢往來的地方，象徵著聚財，因此銀行年節期間發送「平安發財米」深受大眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物。

對此，安泰銀今年準備福袋造型「安泰碳吉平安福袋」，即日起限量1萬個送給來行辦理業務的客戶，給客戶帶來迎接福氣賺錢好氣象的感受，也希望客戶在新的一年健康平安，財運亨通大「碳吉」。

同時，年終迎新對上班族而言也代表年終獎金入袋，兒童最歡樂的事就是拿到紅包，均意味著大人小孩都有年節資金儲蓄需求。安泰銀預告，近期亦將應景推出優利台幣定存專案，提供滿滿好利讓大家荷包滿滿，享受滿滿的優惠利息。

而如何為自己及家人善用年終獎金，也是年終重要課題。除了重新檢視家庭財富及保險內容是否充足外，安泰銀表示，與該行總往來資產規模達逾100萬元，可享受尊貴的財富管理會員優惠及服務禮遇，達300萬元以上且達財富門檻，可成為「富貴傳家家庭理財會員」。

安泰銀指出，「富貴傳家家庭理財會員」的全家每位成員都是VIP，均可享有家庭理財會員星級禮遇、免費參與各項財富管理說明會、專屬信用卡優惠與專業理財顧問諮詢服務，在管理資產及投資時，資金調度更具有彈性。