終於要迎接農曆新年，每年的大年初一都是各大百貨公司舞龍舞獅、大排長龍購買或領取福袋的時間，而今年也不例外，雖然不少百貨業者都開始改為預購福袋，甚至是線上提早限量訂購，像Global Mall就推出了2000個不同主題的福袋，率先已在環球Online開賣30%的福袋，甫公開資訊就已引來大量消費者的詢問。

Global Mall新北中和店初一至初三推出跨界主題福袋，每袋999元，加碼抽BEREST「RC4智型車」。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店初一至初三推出跨界主題福袋，每袋999元，加碼抽OSIM沙發小天后。（Global Mall提供）

Global Mall今年春節檔期就提供多項好康優惠，除了線上預購的福袋以外，大年初一全台八店也將推出限量「錢兔似錦樂享福袋」，不僅有機會獲得價值超過19萬元的按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等，再抽「環遊世界五大洲行程」，而今年就以主題式包裝福袋，讓消費者選擇喜歡的福袋不踩雷，像新北中和店初一至初三推出跨界主題福袋，每袋999元，包括威秀影城電影票4張、餐飲抵用券、TOYWORLD桌遊及湯姆熊代幣等，初一還加碼推「卡娜赫拉的小動物限定福袋」100個，25日至29日每天扣3000點起，再能天天兌換日本來回機票、海島旅遊行程等精選旅遊行程。另全台八店還推刷聯名卡滿5000元即享3%現金回饋，新北中和店獨家加碼初一至初五消費滿2023元點數10倍贈，同時天天舉辦各式應景活動，讓消費者來店過年天天不無聊。