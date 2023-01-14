兔年即將到來，陳昊森、盧以恩、林子熙主演的賀歲片《詐團圓》也將在20日上映，3位演員日前合體到5星級酒店「團圓」吃年菜，分享各自的年節回憶及新片幕後花絮。陳昊森分享，自家過年必有的行程就是大人打麻將、小孩玩骰子，「我們家大人過年會讓小孩有賺錢機會，就是可以拿900元跟大人換1000元，到現在都還是有這樣的福利。」

除了小賭怡情，陳昊森也記得以前超愛玩鞭炮，研發各種花式玩法，例如把沖天炮綁在一起點燃或拆掉支架直接炸，最特別的玩法是他記得某年回鄉下，家裡剛好有一大片透明塑膠板，他把超大的塑膠板立起來圍一圈，1個人躲在裡面，外面的人就圍著狂射沖天炮，關在裡面的人就可以近距離感受沖天炮炸到塑膠板的震撼。

陳昊森（左起）、盧以恩、林子熙勤跑宣傳衝票房。（陳俊吉攝）

盧以恩尷尬被問「拿演員獎」

家裡出了大明星，逢年過節回家是否會被親戚們「拷問」一波？陳昊森說，因為上有姊姊，他是老二，所以他會先看姊姊被大家問一輪，「通常輪不到我，因為我姊姊有很多可以問，問到我的話，我就會說直接上網查。」

陳淑芳（左）扮演女CEO，盧以恩則是家族中的左右手。（双喜電影提供）

年節也是盧以恩賺錢的好時機，通常她跟家人們玩牌，都會賺到錢就即時收手，找藉口躲回房間不再賭。身為演員，回老家過年時也免不了面對親戚們的靈魂拷問，例如有一些不太熟的長輩會問她什麼時候拿演員獎，常讓她尷尬地不知怎麼回答。而盧以恩的遠房表姊是雙胞胎姊妹檔演員王渝屏和王渝萱，兩人過年較不會回老家，讓盧以恩苦笑說每次只有她面對。

林子熙懷念客家大菜傳統味

以往逢年過節一定要回老家屏東的林子熙，後來因爺爺跟奶奶過世後就較少回去，以前過年最常吃的客家大菜有花生豬腳、蹄膀肉，長輩離世後，才驚覺這些用炭火燉煮的香氣都是懷念的味道。她也分享自家有個傳統是，大年初一的晚餐或年夜飯，家中的碗跟筷子都要用新的，象徵迎新年。

林子熙（左起）、陳昊森、盧以恩提前「團圓」搶先吃年菜。（陳俊吉攝）

林子熙還提到，拍攝《詐團圓》初期，她得知懷孕，本想拍完之前身體變化不大，觀眾可能看不出來，沒想到電影開拍不久碰上疫情停拍，曾擔心自己被換角：「產婦會很擔心自己的未來，還好生完還有來找我演。」電影殺青的時候，小孩滿周歲，算算拍攝時間竟長達2年之久。

3人一起拍電影，好感情也延續到戲外，他們在大地酒店的中餐廳「奇岩一號」吃圍爐菜，品嘗剁椒魚頭、麻油雞酒飯、稻香和牛、乾鍋大蝦、川味口水雞、天府冒鴨鍋等，其中盧以恩跟陳昊森特別喜歡天府冒鴨鍋，是平常在外面餐廳較少吃到的口味，川味口水雞也是被大夥率先秒殺的佳餚。

謝瓊煖（左）跟林子熙飾演姊妹，兩人個性大相逕庭。（双喜電影提供）

陳昊森不怕露連恐龍都想演

接著3人分享自己的新年願望，陳昊森說，希望從今年的賀歲片《詐團圓》開始，自己參與演出的作品都能有好成績，也想挑戰更多特別的角色，異想天開地笑說想挑戰演「恐龍」，或是留著長頭髮的流浪漢；倒是一般演員較害怕的床戲跟裸戲，他近幾年來沒少露過，若為了好作品，即使挑戰正面全裸也沒在怕。

盧以恩的新年願望是希望順利畢業，她現就讀台北藝術大學電影創作學系大三，「畢業門檻不是拍畢業製作，就是要拍新戲，希望能在那個時間點接到戲劇，就不用再花錢拍畢業製作。」林子熙則說：「到這個年紀，就是希望平安健康、世界和平。我自己在懷孕的時候許下一個願望，就是嘗試更多角色，我有逐步的實現，期望兔年能繼續保持。」

陳昊森（左）跟隋棠在片中演出高顏值詐欺母子檔。（双喜電影提供）

林子熙吐露《詐團圓》回歸家的本質

至於對主演賀歲片《詐團圓》的成績期許，陳昊森說：「這是一部很特別的賀歲片，過年對我來講是很開心的節日，不過電影背後更特別意義是團圓，我長大才明白過年回家的重要性，雖然會被拷問，但發生的每件事都離不開團圓，趁年假帶親友到電影院欣賞，相信會有很多奇妙的事發生。」

盧以恩分享，大家在疫情這幾年很少一起出門，也就沒有過年的感覺，「但看賀歲片是我們家的標誌，晚上都會看電影，想找回儀式感。」林子熙補充說：「這部片很特別，最早的劇本跟現在不太一樣，本來是很華麗的，可能疫情爆發，導演葉天倫關在家，劇本經過修改，反而更回歸『家』的本質。」