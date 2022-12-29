隔了745天，蔡英文終於再次召開記者會，這次主要是宣布，把義務兵役延長為一年。台灣軍隊將全面以美軍方式訓練，薪資提高2倍以上，義務役二兵，薪資從6510台幣，漲為2萬6307台幣。

台軍強調科技化、實戰化。而蔡總統的說法是，台灣防衛能力越強，越不可能發生戰爭。她當然知道自己在說謊。蔡英文說，兵役延長，沒有美國的壓力。但全世界都知道，美國一再對台灣施壓。AIT立刻發表聲明，歡迎台灣延長兵役，說這證明台灣有防衛自己的意願。白宮也發聲明支持，說台灣強化自我防衛，有助於維護台海和平。美國智庫也說，美國不但希望看到，也會協助台灣軍備跟軍隊訓練。話都說得很溫和，但欣慰之情，無法掩蓋。

台灣幾份民調竟然都呈現，兵役從4個月延長為1年的支持度，居然將近7成，反對的約3成。所以雖然選前有「票投民進黨，青年上戰場」的口號，可是蔡英文這一次延長兵役，台灣民眾卻壓倒性支持。這代表什麼意義？

結合眾多民調，可以知道，結論是：

一、台灣人同意，軍備越強越能自衛，並且願意加強防衛。

二、台灣人不想跟大陸統一。

三、但台灣人也不想有戰爭。

所以，台灣人一方面願意延長兵役，大買美國軍火，加入美國陣營，接受美國「管轄」，對抗大陸。但是不希望大陸有激烈反制，更不願意發生戰爭。這樣的民意，很荒謬，卻是長期運作的結果，於是形成台獨跟獨台兩大枝幹。

台獨跟獨台，差異不大，共同點有三：

一、親美。

二、希望維持「獨立」的現狀，反統一。

三、要和平不要打仗。

兩黨都親美，而美國則打擊中國不遺餘力。只是，台獨是直接仇中，各種妖魔化罵大陸，說台灣就是「台灣國」，他們跟美國反中的立場更貼近，把台獨的立場擺得更明。

獨台一樣親美、不統，要和平。但是，因為沒有中心思想，所以呈現了多面性。面對美國，強調願意與美國站在一起，面對台灣選民，強調要加強防衛，也要和平，面對大陸，則是以「友軍」之姿教訓大陸，說「你要努力跟我們心靈契合，才可以談統一」，或教訓「你太不民主了，民主後我們才願意考慮統一。」表現出一種軟拖，讓北京認為獨台相對友善。

國民黨有少數人，公開反對兵役延長。但國民黨主席跟立法院黨團等，雖然罵民進黨，但又立刻表示贊成延長兵役，甚至認為，有效戰力還提升得不夠。

我早就說過，國民黨不會真的反對。國民黨對美國派公務員入駐台灣的政府部門跟立法機構，沒有反對。國民黨對美國國防授權法，也不會反對。事實上，國民黨怎麼可能反對美國？

梅克爾承認，明斯克協議從頭到尾是個局。是為了幫烏克蘭爭取時間，好提升軍事跟經濟能力，從2014年到2022年，為美國跟北約爭取到8年時間。俄烏戰爭之後，美國加快把台灣烏克蘭化的戰略，畢竟國際上沒有幾個人知道，烏克蘭是國家，台灣則不是。所以，用烏克蘭比台灣，國際社會很容易被說服。

即使法理或外交上，官方承認台灣是中國的一部分。但畢竟兩岸沒有統一，台灣還時刻出來反中。所以，輿論跟意識形態上，國際社會很容易以「台灣是個國家」來看待或者報導，很難扭轉錯誤的認知，而且在美國施力下，會越來越嚴重。

所以，雖然我們不同意。但，把台灣烏克蘭化，在西方語境上，很容易得到認同，美國更是全力加碼宣傳，美國會一方面說遵行一中政策，一方面用盡全力，讓台獨被國際接受，美國更移植俄烏戰爭的軍事援助經驗。

同時移植在烏克蘭的顏色革命，跟「去俄化」經驗，所謂的「台灣民族論」，會努力構建台灣人的「民族自豪感」，同時，獨台派會軟性拖住大陸，讓大陸認為和平統一有望，或者台灣跑不掉。

美國的Plan A是，10年8年後的台灣民意，會全面認為台灣是一個國家。既然是一個國家，當然會形塑「愛國意識」，全力抵抗「侵略」。同時，台灣軍事重整的目標，是一旦兩岸發生戰事，不惜台灣生靈塗炭，進入巷戰。

台灣戰場越悲慘，就越能夠用來譴責中國大陸，只要拖住大陸，讓大陸付出重大代價，並且深陷國際壓力，就達到美國的戰略目標。

萬一沒有戰爭。美國的Plan B是，幾年後，台獨國際化得到五眼聯盟、歐盟跟美國尾巴國支持，各種針對大陸的制裁手段，沙盤推演得嫻熟。台灣的意識型態，也已經徹底台獨化，台灣軍備已經被美國拿捏得如烏克蘭般，被美國全盤指導。那時，大陸將發現，一旦被迫採取手段，付出的代價，可能比今天大很多，那麼，就不得不放棄行動。

美國情報評估是，用時間擊破中國大陸擁有台灣的正當性，而且，美國也開始對聯合國2758號決議文作文章，說2758號決議文，只承認中國的代表權，沒有處理台灣問題。

美國的戰略，非常清楚。把台灣科技挖空，讓台灣花光家底買軍備，之後，讓台灣人為美國而戰，萬一不能點燃兩岸戰火，那台灣省也就實質脫離中國，無論如何，美國都想穩賺不賠。計畫，有如寫在牆壁上一樣明白。

（作者為作家）

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