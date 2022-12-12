足壇最盛大的國際賽事、2022卡達世界盃已進入尾聲，目前只剩下最後四強，場上對決激烈，場外球迷更是不遑多讓。早前巴西對上克羅埃西亞的比賽中，外媒漏網鏡頭捕捉到一對情侶最真實的互動，讓網友笑稱:「是我在世界盃看過最棒的畫面。」

四年一度的世界盃吸引各國球迷朝聖，還能看到許多帥哥美女無所不用其極展現自己。一段鏡頭捕捉到，女子趁比賽空檔忙著補妝，一旁頭戴鴨舌帽的男友充當人體腳架，貼心的拿手機讓她照鏡子。不過看上去眼神死，似乎有些不耐煩，男子左顧右盼、還對著路過的女球迷拋媚眼，最後被女友逮個正著、用力狠瞪。

Best thing I've seen at the World Cup so far pic.twitter.com/wTB6SyzPLI — Gecko🦋❤ (@AcevenGecko) December 9, 2022

影片在推特曝光逗翻大批網友，留言稱「兄弟做得好!越是緊張時刻，就要越冷靜，他完全沒有退縮、正面對決，代表眼裡只有她」、「盲目的愛」、「Alpha男萬歲(形容具支配且強勢形象的男子)」、「男的還問『怎麼了』真大膽」、「回去準備睡客廳」。