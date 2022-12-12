巴西在8強賽敗給克羅埃西亞，擔任PK戰第1點的巴西前鋒羅德里戈（Rodrygo）射門被擋出，克羅埃西亞4比2贏得PK戰，導致安排在第5點上陣的巴西前鋒內馬（Neymar）沒有獲得出擊機會就輸掉比賽了。羅德里戈十分愧疚，連發7則道歉推文，同時宣誓要在2026年捲土重來。

羅德里戈以葡萄牙文寫道：「對不起，這無疑是我生涯最痛苦的一刻，幾分鐘就從天堂跌落地獄，這是我一直最害怕的事情。」

「我知道一切都會成為過去，但是直到現在我還沒有力量站起來。我肯定我會回來，我不知道怎麼做，但我會變得更強再回來的。」

「唯有強大的心智才能通過試煉，對我也不例外，我21歲，這些事從來都不容易，過去和未來都是如此，但這將是值得的！」

「感謝所有為我們加油、相信我們的人，感謝上帝賜予我的一切，感謝上帝寬恕我不知感恩的心態，我一直自問為什麼非得是我？」

「為什麼結果非是這樣不可？只有那些一路陪伴我的人看見我為世足付出的努力，為什麼非得這樣結束？」

「我無法理解，但我漸漸想起我不該抱怨，該做的是一如往常的盡己所能！」

「再次感謝大家，2026年一切都會不同，我相信我們仍會非常快樂，這一代隊伍非常優秀，他們理當拿到冠軍，我熱愛的家鄉巴西。」

本屆荷蘭、西班牙賽前都經過PK特訓，最後荷蘭PK敗給阿根廷，西班牙PK敗給摩洛哥。英格蘭則是因為前鋒肯恩（Harry Kane）第2顆罰球未進而輸給法國，這和PK踢歪的情況差不多，畢竟12碼對決總是有很大運氣成分。