法國與阿根廷的世足決賽即將開踢，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）今年5月時說過，南美足球的水準比不上歐洲。「我們身處歐洲的優勢是我們長期參與高強度的比賽，例如歐洲國家盃。我們會在世界盃之前準備好，巴西與阿根廷身處南美不會有相同的等級。」

如今阿根廷真的踢進決賽，他們等不及要回敬一下驕傲的歐洲足球了。阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在決賽前表示：「姆巴佩他從沒在南美洲踢過球，當你缺乏相關經驗，你最好就不要妄做評論。不過這不重要，我們是一支很棒的球隊，外界也是這麼認為。」

南美球隊最近一座世足冠軍是在2002年的巴西（擊敗德國），之後連續4屆都是歐洲球隊摘冠（2006年義大利、2010年西班牙、2014年德國、2018年法國），其中3次還是兩支歐洲球隊踢進決賽。南美球隊的門面也就是巴西與阿根廷，1986年摘冠之後阿根廷至今已等待了36年。

至今世界盃最多冠的仍是「5星球隊」巴西，其次是德國與義大利的4冠。阿根廷這一仗有太多東西要爭取和證明，他們的好消息是在4強被禁賽的兩位球員阿庫尼亞（Marcos Acunha）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）於決賽回歸，主將梅西（Lionel Messi）也正式參與練球。