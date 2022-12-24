法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）不愧是超級巨星，冠軍賽單場成功破門4次（1次PK賽踢進），連干擾對手經驗相當豐富的阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）都無法擋下他，著名的心理學家Geir Jordet在推特釋出一系列阿根廷球員騷擾手段，並大讚姆巴佩的心理素質相當優異。

Jordet首先表示，姆巴佩是世界足壇最佳，同時也是身價最昂貴的球員之一，研究表明在隊上的身分越高，壓力也就會越大，並且降低罰12碼的表現，且姆巴佩是黑人球員，如果無法將球踢進的話，會有受到種族歧視言論的風險。

在姆巴佩本場首次罰12碼前，阿根廷後場阿庫尼亞（Marcos Acuña）試圖將罰球點旁的草皮給破壞，不過姆巴佩很快意識到，用左腳護著罰球點，接著輪到惡名昭彰的E.馬丁尼茲上前，他先看了球場的大螢幕，確定自己沒有在轉播畫面後便試著用腳去碰球，接著遭到主裁判給隔開警告。

姆巴佩有一套罰12碼的基本流程，他會先看主裁判一眼，哨音一響便邁開腳步踢球，這也是他12碼成績相當優異的最大關鍵。而姆巴佩罰第2顆12碼時壓力更大了，因為法國處於2比3落後，距離比賽結束只剩下2分鐘，如果射失基本上比賽就結束了，而這次阿根廷投入更多球員干擾，E.馬丁尼茲、阿庫尼亞、歐塔門迪（Nicolás Otamendi）及E.費南德茲（Enzo Fernández）圍住姆巴佩，不過法國這邊也有佛法納（Youssouf Fofana）及穆阿尼（Randal Kolo Muani）挺身而出，最終姆巴佩順利罰進第2顆12碼將比數追平。

PK賽由姆巴佩主罰第1點，這時法國球員了解阿根廷的手段，搶先一步不讓他受到干擾，隨後姆巴佩深吸了一口氣，完成重要的首顆PK賽進球，而姆巴佩心臟確實很大，三顆12碼的罰球都是踢向左邊，E.馬丁尼茲2度成功猜對方向，還是無法將球成功撲出，且在2個隊友射失之後，姆巴佩展現了領袖風範，讓深受打擊的隊友回到隊伍裡頭。