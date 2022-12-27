Emiliano Martínez knew exactly where to get his new tattoo 🔥 pic.twitter.com/TO0q2d0cph — KYSTAR (@KYSTAR) December 26, 2022

阿根廷門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在返回英超母隊之前已經和很多球迷一樣抽空跑去刺青了，他把世足冠軍大力神盃刺在自己的左小腿上，3顆星星代表阿根廷1978、1986、2022年的3次摘冠。最重要的是馬丁尼茲選擇刺青的部位，這是他在決賽延長賽讀秒階段，劈腿擋下法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）的單刀機會，拯救了阿根廷的「黃金左腿」。

當時法國隊在跑動中成功製造1對1的空檔，阿根廷所有防線全被突破，只剩馬丁尼茲孤身守在門前。在令人屏息的這一刻，馬丁尼茲發揮他在PK戰異乎常人的直覺，伸長左腿驚險擋下射門。這個全場第123分鐘的救球被英媒《每日星報》稱讚為「阿根廷隊史最偉大的救援」。

由於這球只是阻擋對手破門，有球迷感嘆「這球的重要性恐怕難以得到相應的重視」，現在馬丁尼茲藉由刺青把這一刻永遠烙印在身上。刺青下方還有馬丁尼茲的西語留字：「願你的熱情帶領你走向榮耀」。

刺青文字後面還有4個神祕數字6、8、12、18，有人認為代表阿根廷的4位球員佩澤亞（Germán Pezzella）、阿庫尼亞（Marcos Acuña）、魯利（Gerónimo Rulli）、羅瑞格茲（Guido Rodríguez）的背號。另外也有推測是象徵決賽的時間，卡達12月18日晚間6時至8時。