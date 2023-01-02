比利時牧羊犬在跑步機上運動。（美聯社資料照）

美國海軍訓練比利時牧羊犬。（美聯社資料照）

阿根廷門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在耶誕假期享受世足慶功宴之後，返回英超母隊阿斯頓維拉比賽，同時為了保護自己辛苦摘得的金牌和金手套獎座，他砸下兩萬英鎊（新台幣74.2萬）向英格蘭的「菁英護衛犬公司」買來一隻看門狗，這個價錢在當地都可以買一匹馬了。

這隻護衛犬的品種是比利時牧羊犬，雄性成犬體重可達30公斤，也是美軍海豹部隊會馴養的軍犬。世足賽正品「大力神盃」永久為國際足總FIFA所保有，被梅西（Lionel Messi）抱回阿根廷的複製品冠軍獎盃屬於阿根廷足協。球員所擁有的是FIFA頒發的金牌與個人獎座，包括被馬丁尼茲拿來做出不雅動作的金手套獎座。護衛犬的責任重大，牠得幫馬丁尼茲顧好這面金牌和金手套獎。

職業足球員被闖空門的案件屢見不鮮，英格蘭前鋒史特林（Raheem Sterling）就在世足賽期間家中遭宵小入侵，他為此火速趕回英國而缺陣16強賽。一些犯罪團體專門鎖定身價較高的球星，藉著他們在IG、推特分享的圖文來查看他們的動向。史特林未婚妻在IG曬出在卡達遊玩的照片，竊賊誤以為他們全家都不在才趁機出手（其實史的未婚妻已提前返家）。

菁英護衛犬公司的發言人聲明：「比利時牧羊犬是世界各地軍隊與警察的首選，美國海豹部隊在搜捕賓拉登（Osama bin Laden）的行動中也使用過這種工作犬。牠們傑出的運動力和獵捕力讓牠們足以勝任許多工作，是所有犬種之中的菁英。」