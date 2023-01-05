Emiliano Martínez, the golden gloves 🧤 winner is getting applauded by Aston Villa fans.🇦🇷💪🏽 pic.twitter.com/QQxak36jsV — Semper Fi Messi 🫶🇦🇷 (@SemperFiMessi) January 4, 2023

在世界盃頒獎典禮中作出猥褻動作，阿根廷門神E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）引發非常大的爭議，不過依然無法抹去他以強大防守功夫，奪下世界盃金手套的肯定，近日E.馬丁尼茲回歸英超球隊阿斯頓維拉，被安排在5日主場面對狼隊的比賽先發登場，E.馬丁尼茲也向球迷展示世足金牌及金手套，獲得全場滿堂喝采。

擊敗呼聲最高的克羅埃西亞李瓦柯維奇（Dominik Livaković）、摩洛哥布努（Yassine Bounou），E.馬丁尼茲也有著3場完封、被進8顆球的亮眼數據，在冠軍賽最後時刻擋下法國單刀，以及在PK賽撲出楚瓦梅尼（Aurélien Tchouaméni）射門，2次撲救足以載入史冊，拿下金手套沒有太大的爭議。

E.馬丁尼茲早在上周就回到聯賽報到，對上熱刺的比賽並沒有先發上場，現場大螢幕也不時帶到坐在場邊的E.馬丁尼茲，他也不斷揮手向現場觀眾致意，本場對戰狼隊，E.馬丁尼茲重新回到先發行列，不過他在第12分鐘就遭對手攻破大門，好在隊友英斯（Danny Ings）扳回一城，幫助阿斯頓維拉帶回1分積分。

阿斯頓維拉開季戰績並不佳，季中選擇開除前利物浦隊長傑拉德（Steven Gerrard），改由名帥艾莫瑞（Unai Emery）執掌兵符後，拿下4勝2平4負戰績，順離脫離降級區來到英超中段班的位置。