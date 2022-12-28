阿根廷國家隊本次出征世界盃，以卡達大學的宿舍做為休息基地，根據《每日郵報》報導，阿根廷不選擇五星級飯店，是因為方便隊內進行烤肉活動，而在世界盃結束之後，卡達大學決定要將梅西所住過的B201房間，改建成小型博物館供球迷參觀。

卡達大學的體育設施相當完善，無論是訓練場、健身房及游泳池皆具一定水準，過去英超球隊利物浦在卡達參加俱樂部世界盃（Club World Cup）時，也是選擇入住卡達大學宿舍，《卡達通訊社》表示，梅西所住的房間將不再接待客人，會保留這位阿根提球王留下的一切，當作一個小型博物館提供學生及遊客參觀。

負責人Hitmi al Hitmi表示，卡達大學宿舍與其他國家的住宅規劃不同，是一間五星級的住房，校方只是增加了一些設備，以符合FIFA（國際足聯）的標準，「這間小型博物館將收藏梅西所有的物品，讓後代可以見證他在世界盃所完成的偉大成就。」

Qatar University will turn the room Lionel Messi stayed at during the World Cup into a mini museum #Offside #Brekko #NiajeNiaje pic.twitter.com/eVUvgTJeFV — Mojezz (@mojezzkabro) December 28, 2022

阿根廷於今年世界盃奪下冠軍，是隊史自1978、1986年後第3座，也讓梅西終於贏得職業生涯中最重要的一座獎盃。