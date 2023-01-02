高雄大學資管系「資訊倫理」課程小組「Hello_World」拍攝微電影「Re從零開始的義世界生活」，去年底在第12屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽中榮獲全國第2名。指導老師林杏子肯定學生的努力與劇本，短片融入穿越與勞資問題等，讓一個「慣老闆」從良。

該短片描述短片中的慣老闆原本想要把員工的死亡車禍歸咎於員工的責任，但他得知員工的機車後座上是老婆之後，態度大轉變，隔天起床發現回到出事前的時間點，因此設法改變員工的命運與勞資問題。

得獎學生郭子銘（組長）、陳楨宜、洪瑄妤、宋旻家、王蘊禪與王渤瑋表示，走出學校參加全國競賽，可以觀察到來自不同學校的作品，開展了自己視野，從中了解他人切入企業倫理手法，是一次難得學習經驗。

校方說，課程引領學生將「資訊專業」與「倫理思辨」兼顧融合，使資訊專業有倫理根基，確保專業被運用於做好的事情（do good things），而非只是把專業做好（do things good）。

此課程涵括著作權、商標權、專利權、營業祕密等智慧財產權，以及隱私權及言論自由等主題，讓學生在踏入職場前增加實務歷練機會。