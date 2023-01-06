美國聯邦貿易委員會（FTC）提出一項規定，將禁止企業要求員工簽署競業禁止（noncompete）條款和一些培訓還款（training repayment）協議。

這些條款是企業阻止員工跳槽經常使用的手段。

美國聯邦貿易委員會主席Lina Khan在聲明中表示，競業禁止條款「阻止勞工自由更換工作，讓他們無法獲得更高的薪資與更好的工作條件，並剝奪企業應建立與擴大其人才庫的機會」。

這將成為拜登政府支持勞工的最新舉措。此前美國政府提出一項規定，使雇主更難以將求職者歸類為「獨立承攬人」（independent contractor），即福利與法律保護都被打折的自雇者。

拜登總統與參議院多數黨領袖舒默都對聯邦貿易委員會提出終止競業禁止條款表達肯定之意。拜登表示，競業禁止條款就只是為了降低人們的薪資。舒默表示，數十年來，這些規定讓美國勞工淪為人質。

聯邦貿易委員會估計，如果這個新規定得以生效，美國勞工的薪資每年可望增加3000億美元，約3000萬名美國人將擁有更好的職場機會。

這項新規可能需要數個月的時間才能正式上路，屆時政府將要求企業廢止其現有的競業禁止協議，並通知其現任與前任員工競業禁止協議已被撤消。