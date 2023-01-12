企業關心雲林縣偏鄉弱勢家庭，免費美容課讓媽媽們亮麗迎新春。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

玫琳凱企業「偏遠地區貧困兒童教育紮根安學計畫」關心偏鄉弱勢家庭，在雲林家扶舉辦免費美容課，邀媽媽帶著女兒一起來打扮自己，在新的一年容光煥發，企業12日表示美容不僅是外貌的改變，更能影響心情與生活，希望藉此提升偏鄉家長與孩子的自信心。

玫琳凱連續18年舉辦「偏遠地區貧困兒童教育紮根安學計畫」，今年特別在雲林家扶北港鎮服務處開辦美容課，由20餘人組成的美容團隊，分組指導弱勢家庭媽媽、女孩臉部肌膚清潔與保養，美容後每個人神采奕奕，看起來精神好很多、充滿朝氣活力，展現粉紅力量妝點自信人生。

玫琳凱督導楊緣淑表示，教育須從小扎根尤其是偏鄉兒童，這正是玫琳凱企業社會責任最重要一環，企業每年捐助50萬元給家扶偏鄉地區女童，作為獎助學金、學習資源補充、學習設備改善等。今年春節前夕，來自全台各地美容督導、顧問們組成最強粉紅公益力量，與雲林家扶共同關懷國小女童與家長們。

雲林家扶督導王耀慶說，粉紅色力量的玫琳凱不僅挹注經費在學童教育扎根，農曆年前還讓媽媽與女孩們體驗保養美容與知識分享。春節前夕不僅家中要打掃清潔，更要讓女童與家長們的面容乾淨清爽，配合適度保養上淡妝，以容光煥發的臉龐迎接新年的到來。

另外，開元食品也送來200盒法式布列塔尼經典禮盒等物資，有最受孩子歡迎的原味布列塔尼、阿嬤喜歡的海鹽奶油口味旅人切片、媽媽們鍾情的檸檬餅乾，以及大家都喜愛的焦糖核桃夾心酥、蝴蝶酥，大家一邊學習美容一邊品嘗美食，感受「貴婦級」的悠閒時光。