馬斯克（Elon Musk）兩個月前接手推特後一口氣裁撤半數人力，部分被解僱的員工迄今仍未收到遣散費或正式的離職協議，已經超過美國法令規定的最後通知期限。

一名推特前員工向媒體表示，原本預期會在4日之前收到通知，4日為許多首波裁員對象的最後受雇日期，也是州與聯邦法規的最後通知期限。

然而截至5日稍早，該名前員工表示仍未接獲任何有關遣散費的協議或文件。其他被裁撤的員工本周也在推特發表相似言論，其中一人的推文寫道，「從未見到遣散費協議，更別說是拿到遣散費。」

代表數百名推特前員工的律師利斯里奧丹（Shannon Liss-Riordan）證實，去年11月初被解僱的推特員工，截至5日仍未接獲遣散費相關資訊。

利斯里奧丹透過聲明稿表示，「5日是數千名推特前員工的正式離職日，推特經歷了數個月馬斯克造成的混亂與不確定性後，這些前員工依然無人聞問。」

快被馬斯克砍光的公關部門未能及時對此消息表示意見。馬斯克在裁員時承諾給予每個人三個月遣散費，以及提前60天通知裁員計畫。

外媒引述匿名的消息人士表示，推特計劃在5日發出離職協議給被裁撤的員工，但目前仍不清楚文件會在何時寄出。離職協議打算發給美國員工一個月底薪，並包含要求員工放棄參與對公司未決訟案的條款。

利斯里奧丹已代表推特前員工對公司提出四起集體訴訟，控訴推特違反允許員工遠端工作和一致遣散費的承諾，還有殘障和性別歧視。

此外，利斯里奧丹也代表客戶向美國國家勞資關係局（NLRB）再提起100件仲裁請求，他上個月提出初次100件仲裁請求。

馬斯克去年10月完成440億美元推特收購案便積極削減成本，11月初大砍五成人力後仍繼續精簡人事，甚至要求員工簽署「賣命工作同意書」。