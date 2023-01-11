根據股市公開資訊觀測站資料，台積電總裁魏哲家連續3個月買進自家股票共467張，估計至少斥資逾新台幣1.79億元。半導體知名分析師陸行之在臉書發文指出，雖然魏哲家買的不多，但當前利空頻傳他還加碼台積電股票，對台積電的全球投資人有正面的意義。他並對比特斯拉執行長馬斯克，在公司前景不好時反而大量出脫自家股票持股，兩人有很大差異。

魏哲家持續加碼台積電股票，陸行之對此表示，魏哲家在台積電產能利用率及毛利率將明顯下滑的下行週期時，選擇質押持股加碼股票，這對台積電的全球投資人當然有正面的意義，他的投資動作明顯不同於馬斯克。外媒報導，馬斯克去年出售價值將近400億美元的特斯拉股票。

陸行之提到，馬斯克在特斯拉下行週期需求下滑、全球車款大降價前找理由大量出脫持股，雖然馬斯克是個天才，專門做改變世界的事情，但成熟度不足，又過於自傲，「沒經歷過半次改變人生方向的挫敗，真是令投資人擔心的自走砲」。

資料顯示，魏哲家10月17日質設1600張台積電股票，並於10月及11月接連加碼買進200張台積電股票，12月再買進67張，累計3個月共加碼467張台積電股票。