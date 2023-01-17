金虎年最後一個交易日，台股加權指數17日開在14,922.34點，權王台積電（2330）開在504元，較16日小跌1元，壓抑指數小跌。

大型權值股包括中華電、台化、台塑化皆往下，聯電法說會中，聲稱不降晶圓代工價，早盤股價呈微幅上漲，傳產股如紡纖、鋼鐵等亦是早盤盤面上的上漲族群。

市場多空觀望，電子股買盤縮手，台股早盤指數在平盤下附近震盪。

美股16日因馬丁路德金恩紀念日而休市一天，期市雖有交易，但提早收盤，盤中震盪幅度有限，也使得台指期夜盤走勢平淡，收盤小跌14點（-0.09％） 。

統一投顧指出，美國2022年12月CPI年增6.5％、核心CPI年增5.7％，均符合市場預期，加上聯準會官員近期偏鴿派談話，強化市場對聯準會進一步放緩升息期待。台積電法說會過後，股價正面反應，在台積電持續盤堅下，台股已進逼萬五大關。

17日春節封關日，應留意內資退場賣股求現的壓力，以及春節期間美國財報季獲利再次下修及經濟系統性風險，仍維持低持股過年建議。