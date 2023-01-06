隨著科技越來越發達，網路攻擊事件也同步上升，資安研究人員近日透露，推特日前遭到駭客攻擊，已經有超過2億用戶的個資外洩，被發布到一個駭客論壇上，且迄今仍未掌握駭客的身分。

路透社報導，以色列網路安全監控公司Hudson Rock聯合創辦人加爾（Alon Gal）在Linkedin警告「這是他見過最嚴重的外流事件之一」。早在去年24日就在社群媒體平台揭露此事，但推特仍未回應，也無法得知是否有採取調查或行動。

雖然目前無法確認被發布在駭客論台上的數據，是否真的來自推特，但自4日起，這些個資截圖已經在網路廣泛流傳。建立個資外洩檢測平台「Have I Been Pwned」的亨特（Troy Hunt）瀏覽這些的數據，認為很有可能真的是推特用戶。

報導指出，現在還無法掌握駭客的身分和行蹤，連線索都還沒有，判斷可能最早在2021年，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接手推特前，就已經有個資外洩。