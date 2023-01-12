住展雜誌今（12）日公布最新統計，2022年北台灣新建案推案量前十大行政區，桃園高居榜首；至於中壢、三重、新莊、竹北、北投、龜山、土城、蘆竹、淡水，分別排名第二至十名；全年推案量，估計在323.7至788.1億元之間。十區總推案量達5,922.3億元，占北台灣新案逾48％。

新入榜區如北投、龜山、土城、蘆竹，共同點是都有新興重劃區加入推案行列。

至於2021年推案量還名列前十的新店、板橋、林口、大園，因重劃區推案節奏放緩，2022年推案量落在210至257億元間，排在榜外。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，預售屋限制換約轉售待內政部完成子法擬定，行政院核定才會實施，但《平均地權條例》修正案的討論及三讀，已輪番打擊消費者購買預售屋的意願；當市場買氣持續低迷，近年新增供給量龐大的區域，恐成為海嘯第一排。

2022年推案規模最大的四區（桃園、中壢、三重、新莊），推案量全超過7百億元，部分案量仍集中重劃區，如桃園中路及小檜溪、中壢青埔等。截至今年1月初，四區中以新莊的平均銷售率約四成八為最高。

但說起十大推案熱區中銷售表現最穩定的，還是竹北。全年達41個建案進場，總推案量約623.9億元，雖較2021年增加約二成七，全區平均銷售率仍過半，為十大推案熱區中銷售率最高者。

不同於竹北房市熱絡已久，真正的銷售黑馬是北市唯一入榜的行政區──北投。北投去年在北士科百萬開價案齊發下，總推案量來到607.7億元的高檔；儘管產品總價門檻普遍不低，全區銷售率仍已近五成，高於北市平均。

成采錡表示，自打炒房修法重登報紙頭版後，前十大推案區中，已知有三區（三重、桃園、龜山），出現指標新案期待成交單價低於其他線上個案的情形。再以目前統計數據來看，預售屋限制換約轉售上路後，推案量持續位處高檔的淡水，因近二年新建案平均銷售率均未達五成，且區內成屋選擇眾多，預估淡海新市鎮的預售屋建案，將較快面臨價格下修壓力。