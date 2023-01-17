《平均地權條例》修正案日前三讀通過，最受外界矚目的「預售屋禁換約」卻髮夾彎宣布「不溯及既往」，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿批評，不要故意開後門。對此，內政部代理部長花敬群表示，《平均地權條例修法》希望落實打炒房，對於過去幾年買預售屋一概禁止後續換約，還是會有許多無辜的人需要換約需求。

內政部日前聲稱，調整溯及適用見解，主要是近期收到自住購買預售屋的年輕族群反映，目前財務狀況並不豐裕，工作與收入可能因未來經濟變化而發生變動，如果驟然全面限制契約換約轉售，將加諸經濟上更大的風險，與投資客一起陪葬並不公平。

花敬群解釋，子法修訂的時候搭配一些必要條款，但是如果定下去，可能必須用寬的標準來處理，對於前面已經購屋，簽約當時無法預期到。

花敬群說，會有禁止換約規定，前面給他一個比較寬的認定，反而子法訂定的時候，對於未來換約對象可以採取比較嚴格的限制標準，反而是在關後門，而不是在開後門，希望大家能夠了解。

立委邱顯智表示，過去備詢都說「並沒有不溯及既往」，是不是受到高層的指示；對此，花敬群說，完全沒有受到指示，構想上是朝這個方向，都是內部溝通不是正式會議。邱顯智批評，1月12日髮夾彎後，預售屋炒房群大肆慶祝，部長是不是在幫忙炒房。

花敬群指出，一旦立法施行後，所有換約都會被禁止換約，新買的預售屋也會被禁止換約，對於這些過往簽約的人給他換約的機會，即使到立法施行日，也只有1次不受管制換約的機會，不是這樣房子永遠可以持續自由自在換約，讓大家理解。

花敬群表示，法的目的是抑制炒房，而不是全面買預售屋的人就給他污名化的認定，經過這樣考慮，訂定規定希望社會大眾能夠了解，希望落實打炒房。

邱顯智批評，從修法前一直到1月10日，給大家態度都是一樣，從頭到尾內政部沒有改變立場，修法的時候，你們也沒有告訴委員已經定案了，現在突然改變，這是公務員違法適用法律，真的膽大包天。