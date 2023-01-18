桃園市長張善政18日主持農曆年前最後一次市政會議，除宣布8大類春節局處不打烊政策，也呼籲局處長過年腦袋不停擺，過年期間靜下心來多想想政見，不經意會有更多創意作法，他也強調開工沒有暖身期，未來2、3個月仍要陸續端出政見，像是肺癌早期篩檢補助，年後就會宣布實施日。

桃園市長張善政18日主持農曆年前最後一次市政會議，宣布8大類春節局處不打烊政策。(蔡依珍攝)

張善政18日宣布觀光、交通、環境清潔、醫療食安到社福關懷等8大類別不打烊服務措施，像是藝文場館、運動中心、風景區等，都盡量縮短休息時間，讓遊客盡量享受服務，像是過年想吃海鮮，竹圍和永安漁港魚貨直銷中心都能採買，吃太多、想運動可到照常開放的田徑場，其他捕蜂抓蛇、愛心送餐、醫療急診、染疫熱線、1999專線等也都服務不中斷。

張善政也提到，12月25日上任至今，大家都馬不停蹄非常辛苦，趁過年期間稍休息，讓身心適當充電，但腦袋可以不中斷持續運轉，他呼籲局處長，有時靜下心來不經意會冒出更多更有創意作法，未來可以配合當初的政見牛肉端出來，讓市民看到不一樣的市政願景，享受更好服務，鼓勵超前部署多想想政見。

春節桃園不打烊政策。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

「開工第一天就不能有暖身期！」張善政說，市政服務市民絕對不能有休息好多天、慢慢恢復的情況，除了社會局老人三節禮金、教育局免費營養午餐和幼兒園大班助學金，都要確認到位、順利上線，接下來2、3個月要陸續端出的政見，也都要隨時做好準備對外說明，像是副市長王明鉅督導衛生局推動的肺癌高風險族群早期篩檢補助，過年後就會對外宣布細節和實施日。

春節桃園不打烊政策。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府首度與知名插畫家「狗與鹿」合作，以符合兔年造型的圖樣設計，結合桃園春節期間8大類別不打烊服務措施，整理成圖表資訊，讓市民一目了然，包括「環境清潔服務不打烊」、「藝文充電服務不打烊」、「觀光走春服務不打烊」、「運動場館服務不打烊」、「交通運輸服務不打烊」、「漁銷動保服務不打烊」、「醫療食安服務不打烊」、「社福關懷服務不打烊」等8大暖心措施，讓市民與遊客在年節期間，仍能享受桃園貼心的市政服務，盼大家共同度過平安的好年。