新竹市警一分局昨天作銀行防搶演練，由2名員警假扮持槍搶匪，過程逼真。（新竹市警一分局提供／陳育賢新竹傳真）

年關將近，為防止逮徒覬覦銀行存放的現金挺而走險行搶，新竹市警局近來不斷操練銀行防搶演練，6日下午就在新竹市1家銀行由2名員警假冒歹徒入內搶劫，警方據報圍捕，由於過程逼真，民眾見大批警力與搶匪對峙，驚嚇不已，一度以為真的發生搶案，警方還接獲不少民眾報案電話。

新竹市警一分局近日執行加強重要節日安全維護工作確保春節假期治安平穩，遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，昨天下午與「聯邦銀行新竹分行」，共同實施金融機構「防搶演練」。

過程由2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽挾持保全員侵入開槍行搶，並將隨身帶來的手提袋丟入櫃檯內，開槍要員工將錢裝入，行員迫於無奈，將30萬裝入袋中交付歹徒，歹徒取得贓款，俟警鈴大作，匆忙奪門逃跑。

警方接收銀行觸按警鈴通報後，發布線上攔截圍捕，迅速截獲逮捕搶匪，適逢上下班時間路過民眾看見大批警力與搶匪對峙，驚嚇不已，一度以為真的發生搶案而打110報警，直到員警解說，才知道是警方的防搶演練，紛紛讚嘆警方迅速專業。

聯邦銀行新竹分局經理曾正賢表示，多年來的防搶演練以今年最震撼，行員雖有心理準備，仍然被逼真行搶過程及槍聲所驚嚇，防搶演練確實有必要，可提升金融機構業者及保全人員的敏銳度及自我安全防衛能力。

竹市警一分局長曾有慶表示，此次舉辦金融機構防搶演練，希望藉此提升金融機構業者及保全人員的敏銳度，讓各行員了解過程亦提高執勤員警之警覺性與機動性，發揮勤務指揮管制效能，即時追緝攔截圍捕嫌犯，迅速破案以確保各金融機構及市民生命、財產安全，演練圓滿結束。

一分局也呼籲民眾，外出盡量避免攜帶大量現金及貴重金飾，存領大量款項時，宜有2人以上同行，並可隨時向派出所申請警力護鈔，假若不幸遭遇搶奪等刑案，首應保護自身生命安全並保持冷靜，立即記下歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具車牌，撥打「110」報案，以利警方能於最短時間內，循線追緝犯嫌，達到警民合作，共同打擊犯罪的效果。