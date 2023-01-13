年關將屆，警方加強重要節日安全維護工作，豐原派出所員警13日化身喜氣財神爺及警察大頭娃娃，踩街遊行至第一市場宣導，並駐點「機動派出所」為民服務，親民可愛模樣，吸引民眾圍觀。

豐原派出所員警13日化身喜氣財神爺及警察大頭娃娃，踩街遊行至第一市場進行宣導。（警方提供）

農曆春節將至，豐原派出所長林樹鉉帶領員警及志工們踩街遊行至第一市場，宣導防竊、防搶、反詐騙的犯罪預防觀念。此次活動打破制式宣傳手法，透過員警裝扮可愛逗趣的人偶，成功打造親民愛民的警察形象，藉以提升犯罪預防宣導效果。

豐原派出所員警13日化身喜氣財神爺及警察大頭娃娃，踩街遊行至第一市場進行宣導。（警方提供）

警方提醒，市場周邊車流量大，應避開尖峰時段，配合警方交通疏導管制措施，切勿違規停車或任意穿越道路，確保交通安全及順暢；春節期間，宵小易藉機混入人群中，購物時包向前貼身，注意旁人近距離接觸，以防錢物遭竊。

另外，歲末尾牙餐會多，三五親友相聚小酌，飲酒請叫代駕，千萬不要酒後開車，行駛路口禮讓行人；在無人提款機提領現金時，謹防身邊陌生人；提領大額現金，警方亦有提供護鈔服務。