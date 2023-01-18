Google台灣公布「台灣人春節想去哪？」排行榜。（圖／取自Google台灣官方部落格）

農曆春節即將到來，民眾紛紛為長達10天的年假規畫行程。Google公布「台灣人春節想去哪？」排行榜，冠亞軍竟全被台中市包了，第一名是高鐵台中站、第二名是台中火車站，蟬聯去年勇奪冠亞軍的佳績，反映出台中在台灣扮演的重要角色；首都台北市的台北車站與台北101購物中心，則僅列第9與第10名。此消息掀熱議，網友盛讚台中是「藍營執政奇蹟」，難怪市長盧秀燕能以近30萬票差距大勝挑戰者蔡其昌，反觀台北市8年停滯亟需重振。

台中市市長盧秀燕（中）任內積極透過各大活動行銷城市。圖為盧市長為「2022台中好甜」活動站台。（圖／取自盧秀燕臉書）

Google台灣昨（17）日在官方部落格公布地圖搜尋熱點，台灣人春節10大熱搜航班目的地，前五名分別是日本東京、泰國曼谷、日本大阪、韓國首爾、新加坡；台灣人春節最愛吃的前五名是早餐、火鍋、咖啡廳、素食、早午餐；台灣人春節最愛拜的廟前五名是竹山紫南宮、行天宮、白沙屯拱天宮、龍山寺、新竹都城隍廟。

值得注意的是，台灣人春節最想去的10大景點，第一、二名居然都在台中，高鐵台中站獲得冠軍，台中火車站則為亞軍。第三至第十名則依序是：華泰名品城、Big City遠東巨城購物中心、台灣桃園國際機場、板橋車站、MITSUI OUTLET PARK林口、新北歡樂耶誕城、台北車站、台北101購物中心。

台中市被Google認證，包下台灣人春節最愛景點冠亞軍的消息，引發網友熱烈討論，紛紛湧入相關社群留言：「感覺台中近幾年變很多，媒體能見度也變高了，身為台中人我覺得驕傲」、「前兩名都是台中真的好猛，代表台中人才才濟濟輸出全台各地，也位居交通樞紐，從各角度來看都是台灣的重要角色」、「難怪盧秀萬能贏蔡其昌快30萬票，真的不冤」、「選前『屠殺式民調』就是這麼來的」、「市長有沒有在做事騙不了人，這是藍營執政奇蹟」、「台北市整個沒落了」、「台北人過年都離開台北市，中南部的人也沒要去台北玩的意思，笑死」、「首都這成績頗丟臉」、台北市停滯8年，新市長要好好努力了」。