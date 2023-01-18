豐原醫院新陳代謝科醫師馬維君提醒糖友們以少油、少糖、少鹽原則，選擇原型食物，多攝取新鮮蔬菜，並規則服藥。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

大後天就是除夕夜，家人在團聚之餘，免不了大吃大喝一番。豐原醫院呼籲民眾別忘了血糖控制的重要性，建議糖尿病人年節飲食以「均衡飲食」為原則，把握血糖控制3要點，包括蔬菜攝取不能少、當餐主食替換吃、加工及含油脂高食物少吃，就能健康開心享用美食過好年。

豐原醫院營養科營養師楊舒閔建議，患有血糖者飲食控管3要點如下：

一、餐餐飲食均衡吃，蔬菜攝取不能少：傳統年菜多半大魚大肉，蔬菜比例不高，建議可以在料理過程中，搭配一半比例的新鮮蔬菜料理，像是彩椒雞絲、什錦菇蒸蛋、紅白蘿蔔燉獅子頭或將川燙青菜放在周圍當盤飾，以攝取纖維增加飽足感，減少血糖波動。

二、當餐主食替換吃：年節常見的蘿蔔糕、南瓜米粉、年糕、山藥、芋頭、皇帝豆等，都屬主食類，建議需與米飯替換吃，以一餐食用1種主食為原則，4塊蘿蔔糕（200克）相當於一碗白飯，因此避免以米飯配蘿蔔糕等其他主食類食物。另外，不建議僅吃蘿蔔糕或南瓜米粉等主食作為一餐或當點心食用，也該避免用勾芡、糖醋、蜜汁、油炸等烹調方式，進而影響血糖。

三、加工及含油脂高食物、零食少吃：年節餐桌常見臘肉、香腸、火鍋料、丸類、蹄膀、封肉或零食花生糖、洋芋片、糕點等加工及含油脂量高食物，雖然油脂不會像醣類食物直接影響血糖，但同時攝取高油脂、高糖食物會延緩腸胃排空時間，而導致飯後血糖偏高，甚至延續到下一餐的餐前血糖，因此建議選擇雞腿、里肌、魚肉等製作菜餚；零食則可選擇原味堅果，每天約5－7顆或食用時令新鮮水果作為點心，每次1份（8分滿碗），1天2份為佳，避免果汁取代。

另外，豐原醫院新陳代謝科醫師馬維君也提醒糖友們，以少油、少糖、少鹽原則，選擇原型食物，多攝取新鮮蔬菜，並規則服藥，藉由年節至戶外走春踏青，增加活動量，過個健康又吃得滿足的好年。