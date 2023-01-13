鎖定無信用卡消費者的先買後付（BNPL）市場日益蓬勃發展，引發立委憂心恐重演雙卡風暴。金管會對此表示，雖然先買後付業務並非金融特許業務，仍對業者提出應建立適當風控機制及完善消費者保護措施2點建議，並提醒民眾應量入為出、避免過度消費。

銀行局長莊琇媛表示，BNPL業務為存在於市場多年的分期付款服務，並非金融特許業務。近年BNPL業者與電商平台合作發展，因審核快速而衍生過度消費或信用過度擴張疑慮，對各項費用及利息計收等資訊揭露、個資蒐集與利用、債務催收方式等，亦攸關民眾權益。

莊琇媛指出，就金管會觀點，BNPL業務類似信用貸款分期還款業務，銀行可提供類此服務，BNPL業者可參考銀行風險控管及資訊揭露等做法。而金融機構轉投資事業若有經營BNPL業務，將要求督導該轉投資事業強化內控及風險管理。

因此，金管會對辦理BNPL業務提出2點建議，一是應建立適當風控機制，包括對消費者及合作商家的徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙等。二是應有完善消費者保護措施，包括個資保護、客訴爭議處理、資訊充分揭露、行銷招攬無誤導之嫌等。

莊琇媛表示，目前市占率最高的BNPL業者為中租-KY旗下仲信資融。雖然仲信資融並非金管會監理的金融機構，但仲信資融與金管會溝通後，亦承諾會落實上述2項建議，希望藉由龍頭業者帶頭扮演領頭羊角色，後續也會陸續與外商BNPL業者洽談溝通。

金管會同時也提醒民眾，利用BNPL服務時應有風險意識，除了消費前應先衡量自身收支、先計畫再消費，亦應理解BNPL服務本質屬於借貸，除了利息外可能尚有違約金、遲延利息等，使用前應先瞭解相關計收方式，以評估是否在自身可負擔範圍。

同時，金管會建議民眾先檢視契約內容，瞭解商品交付條件、還款條件及相關費用計收等雙方權利義務重要資訊，如廣告宣稱「分期零利率」，惟是否另外收取其他費用等。