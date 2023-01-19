旅遊電商平台KKday受惠台灣、日本、香港邊境陸續解封，配合韓國、新加坡、東南亞市場穩健成長，跨境旅遊市場火熱帶動2022年全球業績創2014年成立以來新高。展望2023年，KKday表示將持續出境、國內、入境、數位等4大旅遊商機，續拚營運再創新高。

KKday表示，台灣市場解封後3個月，海外商品銷售較解封前跳增6倍、整體流量暴增7倍。除了超人氣的東北亞、東南亞商品外，引領去年暑假海外業績回溫的歐美商品持續長銷，包括歐美樂園景區、歐洲各國鐵道票券、高單價特色一日遊等。

為滿足多元客群旺盛的旅遊需求，KKday拓展機加酒、機票加各類體驗、特色團體旅遊、客製化包團、獎勵旅遊等新業務，目前正與海內外航空夥伴們緊鑼密鼓籌畫春夏2季的套裝行程，並看好日韓賞櫻熱潮將更勝以往，為迎接上半年出境旅遊事業大爆發做好準備。

除了出境旅遊業績亮眼，亞洲各地國旅商品仍為市場剛需。KKday表示，目前全市場出國與國內旅遊商品業績約各半，目前全球12個市場共開出逾11萬支國旅商品，同時強化各地入境旅遊的產品多元性，未來將依市場需求轉為入境商品，提供海外旅客更多商品選擇。

KKday統計，台灣解封後入境旅遊業務每周均維持2～4成成長，前3名為韓國、日本及新加坡，未來大致可分為「台灣旅遊愛好者」與「台灣旅遊小白」兩大客群，將聚焦新秘境探尋、人氣商品新包裝、外國人限定套裝行程三大主軸，提升自組旅遊團產品覆蓋度，並強化都會區與非都會區產品的包裝連結。

而KKday疫情期間推出「rezio預訂管理系統」，協助旅遊業者數位轉型，目前全球已有超過2000家旅遊業者採用、遍及700個地點，並提供1.5萬種體驗、服務超過450萬名旅客，2022年透過rezio進行交易的商品業績成長達1.3倍。

KKday指出，rezio在海外市場頗有斬獲，如日本市場商品數跳增7倍。除了已完成海外各市場的線上金流升級，也與美國最大旅遊體驗OTA平台Viator完成串接，擴增銷售及分銷管道，並成為Google正式合作夥伴，完成觀光景點串接，助力業者獲取更多海內外訂單。

由rezio支持後台系統與技術、於疫情期間上線的「KKday商城」，以開放式平台模式使旅遊體驗供應商能建立自有電商品牌，成立一年多來已有超過1000家同業成為店家，提供近2000支商品。未來將與供應商夥伴把握數位旅遊商機，共享跨境旅遊反彈榮景。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示，KKday全球旅遊市場版圖在疫情期間持續擴大，目前提供92國、550個城市超過30萬個旅遊體驗，全球合作供應商數量突破1.4萬家、為疫情前4倍。未來將秉持創新靈活的商業思維、敏捷行動力，助力亞洲旅遊產業數位轉型。