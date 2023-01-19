金管會表示，2023年股東會日期事前登記作業已自4日起開放登記輸入、將於3月15日截止，每日召開股東會家數上限為80家。同時，為落實股東行動主義並持續提升公司治理，提醒全體興櫃公司今年應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。

金管會指出，為避免股東會過於集中，影響股東參與股東會權利，去年起每日召開股東常會家數限額降為80家。為鼓勵投資人利用電子投票行使表決權，對電子投票比率達逾50％、且章程載明採用董事監察人候選人提名制的公司，不受上述單日家數上限限制。

而為利於股東行使表決權，金管會已規定全體上市櫃公司自2018年起，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，並自今年起擴大強制適用至全體興櫃公司，以落實股東行動主義並持續提升公司治理。

此外，配合公司法開放公開發行公司可採視訊方式召開股東會，金管會提醒公司辦理股東會日期登記作業時應一併登記召開方式，以利股東會作業管理。並呼籲公司及股務代理機構於疫情期間，鼓勵股東積極採用電子投票方式行使表決權，以兼顧防疫及股東會召開。