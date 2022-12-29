本周法甲聯賽展開世界盃後首輪賽事，巴黎聖日耳曼主場對陣史特拉斯堡，在下半場的第61分鐘，巴黎聖日耳曼主力內馬（Neymar）連續吞下2張黃牌遭驅逐出場，也是他職業生涯第5次被罰下，不過少打一人的巴黎聖日耳曼還是靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）的12碼打進絕殺球，終場以2比1險勝史特拉斯堡，巴黎聖日耳曼拿下聯賽6連勝。

率領阿根廷奪下世界盃冠軍的梅西（Lionel Messi），還沒有回到巴黎聖日耳曼報到，由內馬、姆巴佩領銜出戰。上半場第14分鐘，馬基紐斯（Marquinhos）以頭槌攻破對手大門，幫助巴黎聖日耳曼先馳得點。

但下半場馬基紐斯變成了悲劇英雄，他想阻攔湯馬森（Adrien Thomasson）的傳中球不成，球打在自己的腳上後不偏不倚往自家球門飛去，讓史特拉斯堡不費吹灰之力扳平比分，且更糟糕的是，內馬還因吞下紅牌遭到驅逐出場，此前他為了護球而往對手的臉上招呼過去，就被主裁判以黃牌警告，不到2分鐘後又在禁區假摔試圖爭取12碼罰球，被眼尖的裁判識破意圖，再給出一張黃牌將他趕出場。

場上剩下10人，對於兵強馬壯的巴黎聖日耳曼不是問題，第93分鐘姆巴佩深入禁區遭對方拉倒，獲得一次12碼罰球機會，姆巴佩親自操刀打進超前球，最終大巴黎以2比1擊敗對手，以8分差距領先法甲第二的朗斯，繼續穩坐聯賽龍頭。