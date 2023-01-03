法甲PSG球星哈基米(中)、姆巴佩(右)觀賞籃網比賽。（美聯社）

KAI BROUGHT THE HOUSE DOWN pic.twitter.com/oAmqrl7az3 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 3, 2023

布魯克林籃網3日碰上在西區擺爛的馬刺，輕鬆以139比103摘下大勝，也把這一波連勝推進到12場，他們在「紐澤西籃網」時代的14連勝紀錄近在眼前了。籃網後衛厄文（Kyrie Irving）開場連續7球全數命中，全場14投11中，獲得27分8籃板。前鋒杜蘭特（Kevin Durant）出手14中10，取得25分11助攻，他和厄文都上場不到30分鐘，末節直接回板凳休息。

厄文說：「我不覺得我們有特別重視這波連勝，我們只是想要打好每一場球。」他首節6投6中拿下15分，把馬刺當成沙包在揍，還演出一次雷霆萬鈞的扣籃。厄文自嘲「隊友很久沒看我跳得這麼高了。」特別是渡邊雄太看得兩眼發直，這球是他跳投沒進，厄文飛身過來補籃，他大概不知道厄文可以這樣飛。

對於這場大勝，控衛西蒙斯（Ben Simmons）表示「感覺太容易了。」隊友火力旺盛讓他幾乎不需要出手投籃，獲得4分6籃板9助攻。新任總教練凡恩（Jacque Vaughn）宛如魔術師，籃網最近17戰贏了16場，目前25勝12負在東區僅次於塞爾提克。

籃網這場幾乎全員出動，渡邊雄太也有7分5籃板。法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）、隊友哈基米（Achraf Hakimi）此戰都是籃網主場的座上賓，姆巴佩對於籃網的精采演出印象深刻，賽後並與杜蘭特等人合影。