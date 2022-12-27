天心放長假，與老公金英敏遊南歐。（福隆經紀提供）

天心與老公一起前往南歐度假。（福隆經紀提供）

天心與老公一起前往南歐度假。（福隆經紀提供）

2022年歲末天心開啟了暌違3年的長假，也是她的第一次南歐自駕之旅，正與韓國攝影師老公金英敏在旅行途中的天心表示 ： 「對南歐的憧憬來自於幾年前看了一部伍迪艾倫的電影，男女主角在巴賽隆納邂逅愛的故事，當時我完全被影集裡熱情奔放藝術城市深深的吸引住，這次假期總算圓夢了。」

在今年最後一檔戲劇殺青後，天心原本計畫回韓國，有一天無意間看到世足的新聞報導，靈機閃過心想要不要去西班牙看看，她說：「腦中只思考了30秒的時間，很快就訂好機票，這應該是我人生中最快下的決定，也很感謝金先生毫不猶豫點頭答應這麼刺激的西、葡初體驗。」

每個人心中都有個歐洲自助遊旅遊，天心對建築非常感興趣，第一站首選西班牙充滿建築師作品的城市巴賽隆納，從世界文化遺產巴特略之家、米拉之家、聖家堂、奎爾公園等等，天心表示：「用充滿崇拜的眼神欣賞高第的作品，渾然天成的造型，宛如出自上帝之手，然而這些充滿童趣、狂想與天真的創作每一磚一瓦都感到讚嘆，將曲線完美融入建築中，這說走就走的旅行很值得，也開始構思如何調整家中的室內擺設。」

走在巴賽隆納的路上，滿地銀杏樹的落葉，穿越小巷及一間又一間熱鬧非凡的餐酒館；天心說，讓她毫不猶豫買下機票的主因就是4年1次的世足賽，她特別請教友人，並在行前查詢比賽時間及預約餐廳，想要感受西班牙對世足熱情又濃厚的氣氛。

「記得有幾天下起了大雨，但澆不熄歐洲人的熱情，不管是街道還是巷弄，無論天氣好壞，到處都是滿滿一起觀賽的人潮，歡呼及加油聲此起彼落的在寒冷的天氣淋著雨，特別有感受，些許狼狽但十分浪漫，我們也穿著球衣一起共襄盛舉，且已經在當地血拼超過10件球衣」。

今年也是天心結婚的6周年，身為攝影師的金英敏當然沒有放過南歐絕佳風景，天心說：「我負責用手機拍攝影片剪輯旅行vlog，先生可是帶了3台專業的相機，在寒冷的天氣下拍攝我的專屬美照，覺得很像女明星帶著隨行攝影師。」

說起寒冷的天氣，天心表示，在西班牙唯一不習慣的是飲食，幸好事前已將泡菜及麵食塞滿滿行李箱，在冷冷的宵夜時刻還能煮上一碗熱呼呼的麵食溫飽「我們的亞洲胃」。之後她也前往葡萄牙度耶誕節，「從西班牙自駕到葡萄牙，非常期待正統的葡式蛋塔，也非常感謝西班牙藝術及建築的薰陶，讓我們身心靈得滿足」。

天心以《最佳利益》的「方箏」一角入圍第55屆金鐘女主角，《最佳利益》第二季及第三季即將在2023年4月29日播出，另外她也參與演出人性科幻影集《Q18》、恐怖懸疑影集《聰明鎮》，天心說：「拍攝的作品都在明年一一推出，特別的是今年非常榮幸擔任金鐘獎的評審，台劇越來越進步，覺得很開心，好的戲劇更是需要大家的鼓勵和支持。」