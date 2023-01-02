南韓人氣女子天團TWICE，出道多年人氣持續攀升，12月31日當晚更第4度登上日本NHK《紅白歌唱大賽》的舞台，獻唱日文歌曲《Celebrate》炒熱現場氣氛。而來自日本的成員MOMO在元旦當天也特別發文對粉絲送上祝福，但她與SANA火辣的穿搭卻讓網友們一秒歪樓，立刻引起暴動。

這次第4度受邀登上《NHK紅白歌合戰》舞台的TWICE，這次同樣使出渾身解數，在台上載歌載舞演唱超夯日文歌曲《Celebrate》，受到大批觀眾的讚賞，立刻在網路上引發熱烈討論。而當天來自日本的成員MOMO、MINA以及SANA，特別穿上黑色的低胸V領洋裝熱舞，大秀隱藏許久的豐滿好身材，讓粉絲們驚艷不已。

MOMO更在元旦當天特別發文祝福粉絲新年快樂，並放上當晚所穿的造型側拍。只見她頭上綁著雙馬尾，身上則是穿著桃心領的馬甲造型洋裝搭配黑色手套，緊盯著鏡頭電暈一票粉絲，但沒想到最後一張邪惡視角，卻讓她飽滿的上圍及事業線一覽無遺，令粉絲們看了直呼「MOMO身材太好了」、「愛死你了」、「MOMO真是又可愛又辣」、「可愛炸」、「真希望我也能在現場」吸引超過153萬人按讚。另外，當天同樣穿著類似低胸洋裝熱舞的SANA，因在舞台上一個舞蹈動作使兇猛的雙峰曲線意外彈出，讓這2秒鐘的畫面被網友們截圖上傳，在網路上瘋傳，同樣辣翻一票人。