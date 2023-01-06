日本男神大集結！KKTV在2023年冬季日劇首波推薦，包括天團「嵐」成員松本潤主演的大河劇《怎麼辦家康》；佐藤健主演《要是說了100萬次就好了》，與好久不見的井上真央、松山研一，上演揪心人鬼戀，「雙男神」的配置堪稱冬季日劇最奢侈享受；另一部由奢華男神組合妻夫木聰與藤原龍主演的醫療劇《Get ready!》，打造現代版怪醫黑傑克；西島秀俊在《警視廳局外人》化身外表兇狠卻膽小怕血的反差萌刑警，與搭檔聯手破解棘手案件；「嵐」櫻井翔在《占領大醫院》親自上陣武打戲，為救人質與武裝歹徒正面對決。

隨著《鎌倉殿的13人》好評落幕，小栗旬與「嵐」松本潤在今年的《紅白歌合戰》上握手交棒，為即將開播的日劇《怎麼辦家康》暖身祝福，驚喜合體引爆話題，該劇集結松本潤、有村架純、岡田准一、阿部寬、北川景子等豪華卡司，曾寫出《王牌大律師》、《信用詐欺師JP》等膾炙人口作品的編劇古澤良太，將如何詮釋令和版德川家康備受矚目。然而要演出這位歷史名人，卻曾讓松本潤猶豫再三，他表示收到演出邀約時是2020年11月，當下既高興又不安，心想：「我居然可以去演大河劇？！而且還是那位家康？」擔心自己演不好加上「嵐」的活動還在進行，遲遲無法答應，直到2020年底完成「嵐」休團前最後活動，才決定接下挑戰。

松本潤在《怎麼辦家康》和有村架純飾演夫妻。（KKTV提供）

而為了宣傳該劇，松本潤不只特別為台灣的觀眾錄製介紹影片，也開設了「家康」的個人IG，一開始追蹤人數很少，直到他曬出個人劇照表態「是本人唷」呼籲大家追蹤，才1週的時間追蹤人數已快突破80萬。飾演他妻子的有村架純則是首度演出大河劇，直呼「美夢成真」，表示先前在拍攝晨間劇《雛鳥》時，大河劇的片場就在旁邊，當時她暗想著何時能輪到自己，現在終於如願以償。《怎麼辦家康》本周日（8日）起，每週日晚間在KKTV獨家更新。

近期人氣超夯的佐藤健，不但即將推出個人寫真書，在新作《要是說了100萬次就好了》中飾演滯留人間的幽靈鳥野直木，只能靠具有靈媒體質的松山研一與女友井上真央溝通，上演虐心人鬼戀，奇幻題材與令人耳目一新的卡司組合在開播前就話題十足。佐藤健表示，在看劇本時，因為角色是幽靈，無法用自己的聲音傳達心意，也不能保護最喜歡的人，有既感動又悲傷的感覺。話鋒一轉又俏皮笑說：「而且不知道為何必須依賴唯一能看見直木的帥哥（松山研一角色名），絕對不讓這麼帥的人接近自己喜歡的人啊！」但是只能依賴那個人，也讓他直呼「氣死人了！」《要是能說100萬次就好了》下周六（14日）起，每週六在KKTV更新。

妻夫木聰、藤原龍也在《Get ready!》睽違20年再度共演。（KKTV提供）

另一組夢幻共演的雙男神搭檔妻夫木聰、藤原龍也，在醫療劇《Get Ready!》中，與松下奈緒組成神秘的暗黑醫療團隊，收取高額報酬，在妻夫木聰白天經營的甜點店地下室替人進行高難度手術，聯手打造現代版怪醫黑傑克團隊，妻夫木聰跟藤原龍也在同一個公司，雖然常在辦公室見到面，也有一起合拍廣告，但事隔20年才再度在戲劇上合作，還是有種「久違了」的感覺，而這也是他首次從前期製作就參與戲劇腳本的討論，跟製作團隊提出了很多想法，感到非常開心，《Get Ready!》下週二（10日）上架首集，之後每週一晚間在KKTV更新。

喜歡日式刑警劇的觀眾有福了，呆萌又隨和的國民老公西島秀俊在《警視廳局外人》飾演外表像黑道，其實卻害怕見血、人情味十足的大叔刑警，與同被同事戲稱為「局外人」濱田岳、上白石萌歌，組成3人搭檔破解棘手案件，也意外揭發驚人秘密。首集邀來真壁刀義、棚橋弘至等知名摔角選手擔任演出嘉賓，在市中心的商店街搭起巨大擂台拍攝，讓西島秀俊直呼小時候的美夢成真，表示受到喜歡的摔角選手親自指導摔角技巧，感到非常開心。而他也展現過人好身手，一躍而過擂台繩子的模樣，讓現場工作人員跟觀眾報以如雷掌聲。《警視廳局外人》今天起，每週五在KKTV更新。

另一部刑警作品則是《占領大醫院》由「嵐」成員櫻井翔主演，劇中他所飾演的刑警，在休職期間意外捲入武裝份子佔領醫院的事件，為了救出人質不得不跟歹徒正面對決，除了比拼智力，也會有精彩的動作場面，對於這次要親自上陣的武打戲，櫻井翔表示，近期有好好健身，體力上沒問題，但之前都飾演在旁邊看人家打的角色，這是「第一次演出比較有男人味」的角色，覺得充滿挑戰。《占領大醫院》下周日（15日）起，每週日早上10點在KKTV更新。