柳公權是唐朝著名的大書法家，後世經常將他和顏真卿並稱「顏柳」，是歷代書法楷模，有著「顏筋柳骨」的說法。大陸陝西省考古研究院去年10月進行道路工程時，意外挖出3座唐代墓葬，且在其中發現柳公權為堂妹夫所撰書的墓誌。

根據《陝視新聞》報導，陝西省考古研究院去年10月在西安市長安區挖出3座唐代墓葬，其中最重要的發現，就是從一座墓葬中出土了由柳公權撰文書寫的墓誌，長76.7公分、寬77.1公分、厚14.5公分，墓誌共寫了1769個字，並且根據內容確定墓主的姓名為嚴公貺，他是唐代詩人，也是柳公權的「從父女弟」，意即堂妹夫，嚴公貺去世後，由71歲的柳公權親自為他撰書墓誌銘。

報導指出，嚴公貺墓誌是現存唯一經考古挖掘、由柳公權晚年撰書的墓誌，陝西省考古研究院工作人員指出，這方墓誌不僅補充了嚴公貺的出生與死亡年份、仕宦經歷等資訊，也完善了馮翊嚴氏的家族譜系，還有嚴公貺與河東柳氏的姻親關係，同時也為研究柳公權的書法藝術提供重要資料。

2021年在西安棗園北路也曾出土柳公權真跡，稱作「唐楊承和神道碑」，西安碑林博物館原館長、研究館員趙力光推測，柳公權書寫這座碑文時，年齡應該為59歲左右，正是柳體形成的時候。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲在微博發文指出，未來可能還會挖掘出許多柳公權真跡，因為他在當時非常有名，雖然酬金不便宜，但長安城的人如果父母過世，卻沒有請柳公權書碑或撰寫墓誌，就會被視為不孝。