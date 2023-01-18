澎湃新聞18日報導，大陸人民大學國家安全研究院、大陸海外安全研究所和中海安集團17日在北京聯合發布《中國海外安全風險藍皮書（2023）》，全面評估全球海外安全局勢。藍皮書預測2023年中國海外安全風險十大問題認為，全球經濟發展形勢不明、世界能源安全困境凸顯、全球糧食危機及次生風險發酵、海外投資經營涉ESG（環境、社會和公司治理）議題挑戰增加、西方世界對華數位打壓態勢明顯、美國對華經貿遏制手段持續升級、非洲多國內政外交不確定性上升、歐洲對華戰略認知分歧加劇、歐亞區域地緣衝突風險居高不下、美國國內公共安全危機愈演愈烈等十個熱點問題值得高度關注。

自2017年以來，《中國海外安全風險藍皮書》年度報告於每年初定期發布，對海外安全若干重大形勢、重大問題進行分析，預判世界各國、各地區安全態勢。

《中國海外安全風險藍皮書》年度報告課題組常任負責人、大陸政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱說，2022年1月發布的《中國海外安全風險藍皮書(2022)》提出的新冠變種病毒威脅尚存、全球金融與債務風險上升、全球供應鏈危機持續發酵等10大重點安全問題其中9項均在當年得到驗證。相關政府部門、企業和研究機構回饋積極，對分析內容的充分性和準確性、研究方法的科學性和嚴謹性進行了高度評價，體現了課題組在政策研究領域的前瞻性。

據介紹，《中國海外安全風險藍皮書（2023）》與歷年《中國海外安全風險藍皮書》相比，在保持既往突出特色的同時，有進一步創新與提升，主要體現在以下方面：一是繼續加大創新力度，確保藍皮書研判內容更加貼近實踐需求，真正做到為預防和應對海外安全風險服務，新增政治風險、經濟風險、社會風險、公共安全風險四類分地圖；二是繼續強化原始大資料庫建設；三是繼續優化「世界各國（地區）綜合安全評估和預測指數」（Global General Security Index，COSRI－GGSI）研究；四是繼續全面強調專家委員會的宏觀分析、統籌預判能力。

此外，藍皮書也對全球193個國家和地區2022年綜合安全風險進行了預測評級，並依據最終具體得分的分數段劃分極高、高、中、低四級。其中，29個國家和地區被評為極高風險，包括索馬利亞、葉門、蘇南、阿富汗、海地等；50個國家和地區被評為高風險，包括剛果（布）、馬拉威、黎巴嫩等。