男星李沛旭去年7月初升格人夫,對象是中泰混血的圈外女友,婚後他變身曬妻魔人,時常在社群平台放閃,但始終不讓太太的真面目曝光。近日夫妻倆出席好友的婚禮,李沛旭首次公開太太脫口罩的正臉,被網友讚嘆:「大嫂超美的欸,難怪都不露臉。」

李沛旭昨(12月31日)和老婆參與節目《2分之1強》班底柯龍(Tony)的婚宴,他先在社群平台上傳夫妻戴口罩的自拍以及婚禮現場照,接著再po與新人、好友的大合照,感性地寫道:「2022的最後一天⋯是滿滿的愛。願愛我的人和我愛的人⋯新的一年都平安幸福!!2023 Happy New Year to Everyone I love.」

值得注意的是,過去總戴著口罩亮相的李沛旭太太,這次首度露出清晰的正臉,五官深邃、精緻,加上修長的身材,女人味十足。網友忍不住留言讚美:「年底大驚喜,李太太美美的」、「大嫂超美的欸,難怪都不露臉」、「哥,難得曝光李太太長相耶,真的很美,難怪哥那麼護妻」、「這個一定要按個讚,看到李太太露臉了」、「終於一窺嫂子真面目,已經開始羨慕哥了」、「李太太好漂亮,郎才女貌」。