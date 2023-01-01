男星李沛旭去年7月初升格人夫，對象是中泰混血的圈外女友，婚後他變身曬妻魔人，時常在社群平台放閃，但始終不讓太太的真面目曝光。近日夫妻倆出席好友的婚禮，李沛旭首次公開太太脫口罩的正臉，被網友讚嘆：「大嫂超美的欸，難怪都不露臉。」

李沛旭昨（12月31日）和老婆參與節目《2分之1強》班底柯龍（Tony）的婚宴，他先在社群平台上傳夫妻戴口罩的自拍以及婚禮現場照，接著再po與新人、好友的大合照，感性地寫道：「2022的最後一天⋯是滿滿的愛。願愛我的人和我愛的人⋯新的一年都平安幸福！！2023 Happy New Year to Everyone I love.」

值得注意的是，過去總戴著口罩亮相的李沛旭太太，這次首度露出清晰的正臉，五官深邃、精緻，加上修長的身材，女人味十足。網友忍不住留言讚美：「年底大驚喜，李太太美美的」、「大嫂超美的欸，難怪都不露臉」、「哥，難得曝光李太太長相耶，真的很美，難怪哥那麼護妻」、「這個一定要按個讚，看到李太太露臉了」、「終於一窺嫂子真面目，已經開始羨慕哥了」、「李太太好漂亮，郎才女貌」。