每個地區的結婚習俗略有不同，但並非所有人都能接受。大陸江西一名新娘在拜堂前，竟坐在大廳的竹筐裡長達5小時，腳全程不可以碰地，相關影片曝光後，在網路上掀起討論，而一名前來觀禮的親戚表示，這是當地的習俗，新娘一邊等待良辰吉時一邊磨脾氣。

綜合陸媒報導，江西贛州一名新娘近日結婚，豈料拜堂前她獨自坐在大廳的竹筐裡，而且一坐就是5個小時，拍攝影片的賴姓女子表示，當地結婚習俗是新娘過門前，需要和夫家算好良辰八字，進門前和拜堂都有一個良辰吉時，時間有長有短，有些只有短短幾分鐘。

賴女接著說，新娘等待期間不能穿鞋，腳也不可以碰地，不過可以與人交談、吃東西喝水或玩手機，當地的說法是等待良辰吉時，還能同時磨一磨新娘的性子，而當天新郎比較忙，所以就沒有陪在旁邊，之前她也見過類似的習俗，只是坐這麼久的比較少見。

影片曝光後，許多人都感到非常氣憤，「誰敢讓我這麼做，我一定會翻桌」、「現在是男女平等的社會，居然還有這種落後的習俗」、「說白一點，就是進門前下馬威」「為何新郎不用磨性子，這根本是性別歧視」、「以姿勢還有腰臀位置來看，新娘根本是跪著吧」、「我朋友結婚也這樣，不過她只等一下子，而且新郎與親戚都陪同，新郎還全程牽著她的手」。