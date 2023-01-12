「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日展出精彩可期。(黃敬文翻攝)

一年一度的新莊中港大排光雕展將於2月10日展出，這次以「EyE在中港 睛彩光雕」可愛KUSO風格為主題，各展區以可愛動物的大眼睛為主要元素，結合光環境營造將新莊夜空妝點的閃閃發亮，祈盼藉由璀璨光雕展演，結合在地美食和景點，將年節歡樂氛圍延續至中港光雕展。

新北市水利局表示，為了突破以往一成不變只有夜間光雕展出，這次白天也很有看頭，裝置作品是以氣膜、彈性絨布等材質製作，不只白天來散步的民眾可欣賞及拍照，夜晚結合光影設計，展現日夜都好玩好拍的多元面向。

光雕展演設計構想以河川整治後水域生態復育成果作為發想，並以大眼睛做為設計理念，將發光眼球藏匿在樹叢中，彷彿樹精靈一般，守護著河川生態；在河域環境改善後出現大量毛蟹蹤跡，重現生命搖籃的河川復育力，而乾淨清澈的水域吸引青蛙及蜻蜓在此棲息，舒適的水域環境常有翠鳥佇立於平台上搜索獵物，靜候魚蝦靠近，將此意象運用巨大化的表現手法將可愛生物KUSO化，並以逗趣的大眼睛元素串穿全場。

中港大排河廊由自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里行道樹，已披上璀璨閃亮的粉紫色燈飾，透過光的線條、浪漫的色調，讓河廊搖身一變成為夢幻國度，再加上河廊內俏皮的麋鹿持續賣萌，將陪伴著大家歡樂過年並迎接精彩光雕展到來。

水利局長宋德仁說，繼「2020藍調中港」及「2022鯨彩中港」光雕展頗受好評後，中港大排光雕展已成為新莊區不可缺席的年度活動，今年光雕展期間更有毛蟹、蜻蜓、青蛙及翠鳥等可愛動物駐留中港大排，歡迎大、小朋友一同來前來探索、發現、感受新莊當地年度光雕盛會，一起愛在中港。